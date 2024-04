Grave incidente sull'A31 all'altezza di Thiene vicino Vicenza: schianto coinvolge quattro auto, quattro feriti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un grosso incidente ha coinvolto 4 veicoli sull’autostrada A31 direzione Dueville, all’altezza di Thiene, in provincia di Vicenza, nella serata di sabato 27 aprile. Il bilancio è di 4 feriti: tra loro una ragazza di 13 anni e un 18enne.

L’incidente sulla A13 direzione Dueville all’altezza di Thiene (Vicenza)

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 e ha coinvolto 4 autovetture. Lo riporta Il Gazzettino.

Una volta sul posto, il personale sanitario ha soccorso una donna, una ragazza di 13 anni e un 18enne a bordo di un veicolo che si era ribaltato nello schianto.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’episodio è avvenuto sulla A31 direzione Dueville, all’altezza del comune Thiene (Vicenza)

Tutti e tre i passeggeri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

In un altro veicolo coinvolto si trovavano 2 persone, una delle quali è stata assistita a causa di traumi multipli.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

La circolazione bloccata

Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia stradale per i rilievi del sinistro.

Il tratto interessato dall’incidente ha comportato il blocco della circolazione in direzione Vicenza per circa un’ora e mezzo.

L’intervento dei vigili del fuoco, al lavoro con le squadre dei distaccamenti di Thiene e Schio per mettere in sicurezza i mezzi, è terminato alle 4.

L’incidente sulla SS108 bis in Sila

Nella giornata di domenica 28 aprile un altro tragico incidente è avvenuto sulla Strada Statale 108 bis Silana di Cariati. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’automobile e 3 motociclette.

L’episodio si è verificato lungo la tratta che porta a Lorica, in Sila, in località Mellaro, nel territorio di Casali del Manco, comune della provincia di Cosenza, in Calabria.

Nello scontro è morto un centauro di 37 anni. Due persone sono invece rimaste gravemente ferite.