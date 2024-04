Grave incidente tra un’auto e tre moto sulla SS108 bis in Sila: morto un centauro 37enne, due feriti gravi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Drammatico incidente sulla SS 108 bis a Lorica, in Sila: nel violento scontro tra un’auto e tre moto è morto un centauro di 37 anni e due persone sono rimaste gravemente ferite. Sul posto presenti i soccorsi e le forze dell’ordine, al lavoro per stabilire la dinamica del sinistro.

L’incidente sulla SS108 bis in Sila

È avvenuto nella giornata di oggi – domenica 28 aprile 2024 – un terribile incidente sulla Strada Statale 108 bis Silana di Cariati, nel quale sono rimaste coinvolte un’automobile e tre motociclette.

L’incidente si è verificato lungo la tratta che porta a Lorica, in Sila, in località Mellaro, nel territorio di Casali del Manco, comune della provincia di Cosenza, in Calabria.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area della Sila dov’è avvenuto un incidente tra un’auto e tre moto, nel quale è morto un 37enne e due persone sono rimaste gravemente ferite

Ancora tutta da accertare la dinamica del sinistro che ha coinvolto una Fiat Punto e tre motociclette, in seguito al quale uno dei centauri è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti.

Un morto e due persone ferite

In seguito all’incidente, sul posto sono accorsi il personale medico, giunto con le ambulanze medicalizzate del 118 e l’eliambulanza da Cosenza, i carabinieri della Compagnia di Cosenza e il personale dell’Anas.

Dopo aver constatato la gravità della situazione, il medico giunto in ambulanza, il dott. Pasquale Gagliardi, ha richiesto l’intervento di una seconda eliambulanza, giunta da Catanzaro. Uno dei centauri, un 37enne originario di Settingiano (Catanzaro), è da subito apparso in gravissime condizioni.

Nonostante i disperati tentativi, gli operatori sanitari non sono riusciti a salvargli la vita, e l’uomo è stato dichiarato morto. Gli altri due motociclisti feriti, originari anche loro di Settingiano, sono invece stati trasportati d’urgenza in elicottero presso due ospedali: uno all’Annunziata di Cosenza e l’altro al Pugliese di Catanzaro. Sarebbero entrambi ricoverati in gravi condizioni per fratture multiple e traumi vari.

La dinamica dell’incidente tra l’auto e le tre moto

È invece illeso ma in stato di choc il conducente della Fiat Punto. Le Forze dell’Ordine accorse sul posto in seguito al sinistro hanno poi effettuati i rilievi e gli accertamenti necessari alla ricostruzione dell’incidente che ha portato alla morte del 37enne.

In seguito alle operazioni del personale medico e dei Carabinieri, il personale dell’Anas giunto sulla tratta si è poi adoperato per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.