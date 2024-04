Pullman tampona tir a San Donà di Piave vicino a Venezia: una decina di feriti, giornata nera sull'A4

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lungo la giornata di martedì 30 aprile si sono registrati ben 6 incidenti sull’autostrada A4. L’ultimo è avvenuto intorno alle 18.15, al km 428+200, all’altezza del comune di San Donà (Venezia): sulla corsia di sorpasso, un pullman di nazionalità straniera con a bordo 26 persone ha tamponato un camion finendo poi contro il guard rail.

A4, San Donà (Venezia): pullman contro tir: feriti e traffico deviato

La corriera che ha tamponato il mezzo pesante sull’autostrada A4 in direzione Trieste trasportava 26 passeggeri. Il bilancio, stando a una prima ricostruzione riportata da Il Gazzettino, è di 10 feriti, tutti lesionati in maniera non grave, e di diverse persone rimaste contuse.

Nel punto in cui si è verificato il tamponamento, il traffico è stato deviato lungo la corsia di emergenza in quanto il pullman ha occupato parte della corsia di marcia e di sorpasso.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata dopo circa un’ora. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e i sanitari.

La giornata ‘horribilis’ sull’A4, catena di incidenti

Sempre in zona San Donà di Piave e sempre sulla A4, verso le 8 di mattina del 30 aprile, c’è stato un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e tre vetture. Una persona ferita, non grave.

Pochi minuti più tardi, lungo la coda che si era formata, al chilometro 433, c’è stato un altro tamponamento tra due mezzi pesanti, uno dei quali ha perso il carico di carta. Nessun ferito.

Verso le 10, si è consumato un terzo incidente, al chilometro 426, all’altezza del comune di Noventa di Piave. Anche in questo caso c’è stato un tamponamento. Tre mezzi pesanti si sono scontrati e due autisti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Gli incidenti di Meolo e nel tratto tra San Stino e il Nodo di Portogruaro

Intorno alle 13 è avvenuto un altro sinistro, all’altezza di Meolo, nel tratto a tre corsie al chilometro 420. L’autista di un camion, sorpreso dalla coda innescata dall’incidente di Noventa, ha frenato all’ultimo ed ha sbandato su un lato, perdendo il carico di lastre di marmo che sono finite in parte sulla sede stradale e in parte su una bisarca vuota. Fortunatamente nessun ferito.

Poco prima delle scoccare delle 16, il quinto incidente, al chilometro 445 nel tratto tra San Stino e il Nodo di Portogruaro: coinvolti due mezzi pesanti e una persona ferita in maniera non grave. Infine il sopracitato tamponamento tra un bus e un camion