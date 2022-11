Incidente a Osio Sotto: ragazzo gravissimo, ma non si sa chi sia. L'appello: "Lo conoscete?"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Regna il mistero attorno a un incidente stradale avvenuto alle ore 14,35 di mercoledì 2 novembre sulla provinciale a Osio Sotto, nella provincia di Bergamo, nel quale è rimasto gravemente ferito un giovane di cui non si conosce ancora l’identità.

L’incidente

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, nel tratto della provinciale che scorre a fianco della zona industriale tra Boltiere e Brembate, si sono scontrate una Volkswagen Polo e uno scooter Honda Sh 150, che è finito contro la portiera posteriore sinistra dell’automobile.

Sulla dinamica dell’incidente ci sono ancora alcuni interrogativi, per i quali nella serata di mercoledì la Polizia locale di Osio Sotto non aveva ancora trovato risposta, anche se è ritenuto probabile che all’origine dello scontro ci sia una manovra azzardata: la parte anteriore dello scooter è andata distrutta e la portiera posteriore della Polo sfondata, con gli airbag interni esplosi in seguito all’urto.

L’incidente stradale si è verificato sulla provinciale di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre.

Il ragazzo ferito

Il motociclista è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico e toracico, lesioni al volto e a una gamba.

Di lui si sa che è un giovane e che “probabilmente” è di origine straniera. Il ragazzo non aveva con sé alcun documento utile al riconoscimento, tanto che il comando di Polizia locale è alla ricerca di persone che possano conoscerlo o sapere almeno chi sia. Neanche il libretto di circolazione dello scooter è stato d’aiuto per risalire all’identità del giovane ferito: il veicolo, infatti, risulterebbe di proprietà di un italiano di 60 anni, irreperibile.

Gli agenti, però, hanno rintracciato un autotrasportatore che potrebbe essere un prezioso testimone, ma al momento è lontano per motivi di lavoro e verrà ascoltato nei prossimi giorni.

Al momento non risultano testimonianze sull’incidente: un’operatrice sanitaria ha soccorso il motociclista, in attesa che sul posto giungessero le ambulanze, ma non ha assistito allo schianto.

Illeso l’automobilista

Alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente a Osio Sotto c’era un ragazzo di 25 anni, di Ponte San Pietro, rimasto illeso.