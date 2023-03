Incendio nella cartiera Essity a Porcari, scuole chiuse: appello del sindaco per non aprire porte e finestre

Un importante incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 12 marzo nella cartiera Essity a Porcari, nella provincia di Lucca in Toscana.

I dettagli dell’incendio alla cartiera Essity a Porcari

Come riportato dal sito locale ‘luccaindiretta’, l’incendio si è sviluppato a partire dal primo pomeriggio di domenica 12 marzo all’interno di un magazzino della cartiera Essity di Porcari dove viene stipato il prodotto finito. Notevoli i danni per l’azienda.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Lucca, con il supporto di personale e mezzi provenienti dai comandi di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Massa Carrara, allo scopo di domare le fiamme e bonificare l’area, presidiata anche dai Carabinieri. Proprio a quest’ultimi spetterà capire le cause del rogo.

#Incendio cartiera a Porcari (LU), dopo 20 ore e una notte di lavoro proseguono le operazioni dei #vigilidelfuoco: fiamme spente, due squadre impegnate nel monitoraggio, bonifica e messa in sicurezza dell’area [#13marzo 10:00] pic.twitter.com/VDwB3AVvHD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 13, 2023

La nota dell’azienda Essity

L’azienda Essity ha diffuso la seguente nota sull’incendio nella giornata di domenica 12 marzo: “L’incendio è divampato intorno alle 13,30 di oggi (domenica 12 marzo, ndr). Il magazzino contiene diverse tipologie di prodotti di carta (prodotti tissue). Al momento non risultano conseguenze di salute per le persone. L’incendio è ancora in atto, i vigili del fuoco sono al lavoro. L’azienda ha subito attivato tutte le misure di sicurezza previste in questi casi, sta verificando le possibili cause dell’incendio e fornirà ulteriori informazioni appena possibile”.

L’ordinanza del sindaco di Porcari

L’incendio scoppiato alla cartiera Essity di Porcari è stato circoscritto nella serata di domenica 12 marzo. Sempre in serata è arrivata l’ordinanza del sindaco di Porcari, Leonardo Forniciari, che ha deciso la chiusura “di tutte le scuole di ordine e grado compresi asili nido e centro anziani nel Comune di Porcari” per la giornata di lunedì 13 marzo 2023.

Il primo cittadino di Porcari, inoltre, ha invitato i cittadini a tenere porte e finestre chiuse quanto possibile considerata la caduta di polveri e ceneri; rimanere all’interno dell’abitazione evitando attività ricreative all’aperto; lavare accuratamente e abbondantemente frutta e ortaggi; evitare di stendere biancheria all’aperto; lavare con acqua balconi, terrazzi e davanzali; disattivare gli impianti di areazione forzata e condizionatori.

Nella mattinata di lunedì 13 marzo, il sindaco Leonardo Forniciari ha scritto su ‘Facebook’: “Da pochi muniti ho fatto il punto con il funzionario dei Vigli del Fuoco che sovrintende alle operazioni di spegnimento. Voglio dire grazie a questi Uomini che sono sempre lì in prima linea ad operare per la nostra sicurezza. Dopo una notte ininterrotta di lavoro costante possiamo dire che l’incendio va avanti soprattutto nella parte centrale del deposito ma non ci sono fortunatamente segni di ripresa. Servirà tutta la giornata per poter spegnere definitivamente il tutto ed ora il rogo è vigilato e governato. Nel frattempo, stamattina Asl e Arpat sono all’interno dello stabilimento per fare gli interventi del caso. Durante la giornata e appena avrò notizie nuove non mancherò di tenervi informati, passo passo, come del resto sempre faccio”.