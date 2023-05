Incendio nel centro storico di Genova: a fuoco l'ultimo piano di un palazzo

Divampano le fiamme nel centro storico di Genova. In via della Maddalena, l’ultimo piano del palazzo al civico 26 ha preso fuoco. Prontamente la via è stata chiusa al transito.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il rogo si è innescato nel pomeriggio di martedì 9 maggio. I vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incendio intorno alle 16, con quattro squadre, e si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto.

Nessun ferito, tre le persone evacuate

Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, all’interno dell’appartamento interessato dall’incendio non sarebbero state presenti persone. Infatti non ci sarebbero feriti o intossicati. Tre persone sono state evacuate.

#Genova incendio in centro storico, evacuazione in corso di Via della Maddalena pic.twitter.com/Y7lJm5WV0P — Ale🏴‍☠️⛏ (@guastatore1) May 9, 2023

Strada chiusa a pedoni e traffico

Nel palazzo si stanno svolgendo lavori in facciata ma, al momento, è stato escluso che le fiamme si siano originate dai ponteggi. Dall’impalcato sono caduti pezzi di calcinacci a causa delle fiamme.

Per questo motivo è stato impedito il passaggio lungo la via sia ai pedoni sia ai mezzi. Della questione relativa al traffico se ne sta occupando la polizia locale.

La nube di fumo sprigionatasi dal palazzo ha invaso il centro storico. L’odore acre di bruciato è stato avvertito anche durante il Consiglio Comunale che è in corso in Sala Rossa in via Garibaldi.