Incendio in Costa Smeralda a Porto Cervo, fiamme vicino a ville e hotel di lusso: arrivano i vigili del fuoco

Un importante incendio è divampato nella mattinata di martedì 1° agosto in Costa Smeralda (Sardegna). Alimentate dal vento di maestrale, le fiamme stavano pericolosamente raggiungendo le ville circostanti e gli hotel di lusso.

La situazione

Vasti incendi hanno colpito la Sardegna nella giornata di lunedì 31 luglio. Le fiamme, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sono divampate anche in Costa Smeralda, verso le 2.30 di martedì 1° agosto.

Distrutta la macchia mediterranea che circonda l’area di parcheggio delle spiagge del Pevero a Porto Cervo.

Per via del forte vento di maestrale, le fiamme stavano per raggiungere le ville circostanti e gli hotel, ma un intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, supportati da due squadre arrivate da Olbia e una dalla sede centrale di Sassari.

Grazie a quest’intervento provvidenziale, il fuoco è stato spento prima che potesse raggiungere le case e gli alberghi di lusso presenti nella zona.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è divampato il grosso incendio che sta tenendo impegnati i Vigili del fuoco

In corso le operazioni di bonifica

I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica dell’area interessata dal rogo: alle operazioni, riporta sempre l’Ansa, stanno prendendo parte anche due squadre della protezione civile di Arzachena e San Pantaleo.

Per completare le operazioni di bonifica, è stato impegnato anche l’elicottero del Consorzio Costa Smeralda.

L’incendio divampato nelle prime ore del mattino di martedì 1° agosto ha distrutto circa due ettari e mezzo di macchia mediterranea che contribuiva a rendere unico uno degli scenari della Costa Smeralda più conosciuti al mondo.

Nella giornata di martedì 31 luglio, vari roghi, alimentati dal vento caldo di maestrale, sono stati registrati anche in Ogliastra, a Girasole, nel Sulcis a Siliqua e Giba. Incendi che hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo Forestale regionale.

Nelle stesse ore, la protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di pericolo di incendio in quasi tutta l’Isola.

Il codice arancione, riporta l’Ansa, rimarrà in vigore fino a martedì 1° agosto, ma è probabile che venga prorogato viste le alte temperature attese in particolare a Cagliari.