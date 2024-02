Incendio gigantesco nell'azienda Stradaioli ad Aprilia vicino Latina: fiamme all'interno, colonna di fumo nero

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un gigantesco incendio ha interessato l’azienda Stradaioli di Aprila, in provincia di Latina. Il rogo, che ha generato un’intensa colonna di fumo nero, è visibile a diversi chilometri di distanza e non è ancora stata appurata la natura.

Incendio nell’azienda di Aprilia

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio 2024 all’interno della Stradaioli di Aprilia, azienda che si occupa della produzione di calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi, in via Pontina.

A lanciare l’allarme alcuni dei dipendenti che hanno visto le fiamme svilupparsi all’interno dei locali dell’azienda in provincia di Latina.

Colonna di fumo nero

Il rogo è stato notato anche a diversi chilometri di distanza dal punto in cui le fiamme si sono sviluppate. Una densa colonna di fumo nero, infatti, è stata notata anche dai paesi limitrofi.

Alcuni residenti della zona hanno riferito di odori insopportabili e aria irrespirabile nella zona. Non è escluso che il Comune possa diramare un’allerta con conseguente richiesta di chiudere le finestre e il consiglio di restare in casa nelle prossime ore.

Secondo quanto riferito dai giornali locali, invece, le fiamme hanno avvolto i locali interni dell’azienda.

Le possibili cause del rogo

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini dei vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e la polizia stradale che ha chiuso il tratto di via Pontina vicina all’azienda.

Non sono ancora state rese note le cause che hanno generato l’incendio, ma secondo quanto riferito da Il Messaggero pare che una prima ricostruzione avrebbe portato a rintracciare l’innesco del rogo in una cisterna di bitume. La notizia non è ancora stata confermata però dalle forze dell’ordine che attendono che l’incendio sia spento dai vigili del fuoco per indagare sulle cause effettive del rogo.