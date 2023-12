Incendio a Roma a Trionfale dove una donna è morta fra le fiamme: evacuato palazzo di cinque piani

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una donna è morta in un incendio sviluppatosi a Roma nel quartiere Trionfale, in via dei Giornalisti. Cinque le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Evacuato per precauzione l’intero stabile di cinque piani che è stato interamente invaso dal fumo.

Morta una donna nell’incendio a Roma

Il rogo è divampato poco prima delle 18:00 di sabato 30 dicembre al primo piano.

In quell’appartamento viveva una donna di 95 anni, l’unica vittima. La signora, non deambulante, non è riuscita ad abbandonare casa mentre il fumo e le fiamme si propagavano.

Il cerchio rosso indica il luogo in cui si sono svolti i fatti: il rogo si è sviluppato in una palazzina di cinque piani situata al civico 64 di via dei Giornalisti nel quartiere Trionfale a Roma.

Le fiamme sono divampate fra il salone e la camera da letto per motivi ancora da chiarire.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale del 118, i volontari della protezione civile e la polizia di Stato.

Ripristinata l’abitabilità dello stabile

Durante le fasi di spegnimento il palazzo è stato evacuato. Soffocate le fiamme e ultimato il sopralluogo è arrivato il via libera per il ritorno a casa degli inquilini.

Si indaga per capire cosa abbia innescato il rogo.

Altri incendi a Roma

Sono diversi i roghi che si sono sprigionati nella Capitale negli ultimi tempi.

Nel pomeriggio della vigilia di Natale è divampato un incendio a Malagrotta nell’impianto di smaltimento dei rifiuti.

L’Apra Lazio ha immediatamente avviato una campagna di monitoraggio dell’aria e il sindaco Gualtieri ha emanato un’ordinanza a tutela della salute pubblica.

Il 6 dicembre si è sviluppato un rogo in un appartamento in via Giuseppe Donati. L’incendio è partito dalla camera da letto di una coppia di anziani.

Il 3 dicembre le fiamme sono divampate in zona Prati. Nel rogo sono andate distrutte quattro auto e oltre una decina di motorini posteggiati in strada.

A metà novembre al Quartaccio hanno preso fuoco 12 auto che erano posteggiate in un garage condominiale.