Incendio a Malagrotta, alle porte di Roma: a fuoco un impianto per il trattamento dei rifiuti TMB1

Incendio alle porte di Roma. L’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Malagrotta è andato a fuoco, costringendo all’intervento quattro squadre dei vigili del fuoco. Il fumo è visibile da chilometri di distanza.

L’incendio di Malagrotta

Attorno alle 15:30 di domenica 24 dicembre l’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti TMB1 di Malagrotta, quartiere alla periferia di Roma, ha preso fuoco. L’incendio ha coinvolto l’intero edificio e ha costretto i vigili del fuoco a intervenire.

Dal luogo del rogo si è alzata un’alta colonna di fumo nero che è visibile da chilometri di distanza e da diverse parti della Capitale. Sul posto si è recato anche il consigliere del XI municipio Daniele Calzetta.

Fonte foto: Tuttocittà Il quartiere di Malagrotta, alla periferia di Roma

“Poco dopo le 15 ho visto una densa colonna di fumo in cielo ed avendo sentito anche qualche residente allarmato, sono andato a vedere di cosa si trattasse” ha dichiarato il consigliere, stando a quanto riporta il sito di informazione locale RomaToday.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio di Malagrotta si sono immediatamente recate 4 squadre di vigili del fuoco, per domare le fiamme scaturite dall’impianto di trattamento dei rifiuti TMB1. In tutto sono stati coinvolti 13 automezzi e 40 pompieri.

Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria e della compagnia di Ostia, coadiuvati dalle altre forze di polizia, per perimetrare l’area coinvolta dall’incendio.

Secondo le prime stime delle forze dell’ordine, non ci sarebbero feriti né tantomeno morti a seguito del rogo. L’incendio è in via di spegnimento grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

L’incendio dello scorso anno

Poco più di un anno e mezzo fa a Malagrotta era scoppiato un altro rogo proprio nell’impianto di trattamento dei rifiuti che ha sostituito l’ex maxi discarica che si trovava nel quartiere alle porte di Roma.

Nel giugno del 2022 l’impianto TMB2 era andato a fuoco. Anche se l’incidente non aveva causato vittime o feriti, l’edificio era rimasto inagibile e quindi l’impianto stesso chiuso.

La capacità della discarica di Malagrotta era molto alta, circa 900 tonnellate al giorno di rifiuti trattati. La chiusura dell’impianto aveva costretto il comune a cercare sbocchi alternativi per la gestione dei rifiuti.