Vasto incendio a Sassuolo in zona Borgo Venezia: quattro squadre di vigili del fuoco in azione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vasto incendio a Sassuolo, in zona Largo Borgo Venezia. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le ore 17 di domenica 24 dicembre.

A fuoco l’area nei pressi dell’ex frantoio dell’Ancora

L’area in cui si è verificato il rogo pare che sia una discarica probabilmente non regolare vicino all’ex frantoio dell’Ancora.

A prendere fuoco sarebbero state delle masserizie accatastate nell’area in cui si è sviluppato l’incendio.

Fonte foto: Tuttocittà

Vigili del fuoco in azione a Sassuolo per domare le fiamme

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con quattro squadre provenienti da Sassuolo, Modena e Reggio Emilia.

Sul posto si sono recati anche gli uomini della Polizia locale, dei Carabinieri forestali e dell’Arpae per svolgere tutti gli accertamenti del caso e risalire alle cause che hanno innescato l’incendio.

Incendio anche a Roma

Lungo la giornata della Vigilia di Natale si è verificato un vasto incendio anche alle porte di Roma. Ad andare a fuoco è stato l’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Malagrotta.

Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco.

Il fumo sprigionatosi dal rogo è stato visibile a chilometri di distanza e quindi notato da molti cittadini.

Le fiamme hanno cominciato a propagarsi attorno alle 15:30 dall’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti TMB1 che sorge a Malagrotta, quartiere situato nella periferia della Capitale.

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio ha coinvolto l’intero edificio. Sul posto si è recato anche il consigliere del municipio XI, Daniele Calzetta.