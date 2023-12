Il video dell'incendio di un capannone a San Nicola di Melfi, l'intervento dei vigili del fuoco durato 10 ore

I vigili del fuoco hanno impiegato 10 ore per spegnere il terribile incendio divampato in un capannone di San Nicola di Melfi, frazione di Melfi in provincia di Potenza. Le fiamme si sono alzate nella tarda serata di martedì 26 dicembre e si è reso necessario l’intervento di ben cinque squadre.

L’allarme è scattato intorno alle 21. L’incendio ha interessato soprattutto i materiali di stoccaggio custoditi all’interno dello stabilimento, che per via delle festività natalizie era chiuso. Il rogo, dunque, non ha lasciato feriti. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Melfi, Potenza, Pescopagano e Matera.

Come riporta ‘VultureNews’, dopo lo spegnimento dell’incendio il capannone è stato posto sotto bonifica per l’intera area di 9 mila metri quadrati. Considerata l’entità dell’evento il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ha subito chiesto l’intervento dell’Arpab (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata) per le opportune verifiche sulle conseguenze dell’incendio sull’ambiente.

Con l’arrivo delle cinque squadre, trenta unità sono state impiegate durante le operazioni di spegnimento: parliamo di quattro autopompe e tre autobotti, oltre a un’autoscala, un carro aria e un fuoristrada. Non è ancora dato conoscere le circostanze che hanno provocato il rogo, mentre per alcuni commentatori social esisterebbero analogie con quanto accaduto a Malagrotta.