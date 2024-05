Il volto di Fabrizio Gifuni nei manifesti per Aldo Moro a Maglie, la gaffe del Comune e le scuse del sindaco

A Maglie, il piccolo centro in provincia di Lecce, il 9 maggio di ogni anno il Comune commemora Aldo Moro con manifesti e iniziative culturali: quest’anno, però, sui muri è apparso il volto dell’attore Fabrizio Gifuni. L’errore non è passato inosservato, e sulle pagine social dell’amministrazione locale si sono riversati i cittadini per chiedere a gran voce di rimediare all’errore. Maglie, infatti, è la città che ha dato i natali al politico della Democrazia Cristiana ucciso nel 1978 e Fabrizio Gifuni è l’attore che lo ha interpretato egregiamente al cinema. Sulla vicenda è prontamente intervenuto il sindaco.

Maglie, polemica sui manifesti dedicati ad Aldo Moro

Sui muri di Maglie e sui canali social dell’amministrazione locale sono apparsi i manifesti per annunciare che nel giorno 8 maggio, in occasione del 46° anniversario dell’assassinio di Aldo Moro (avvenuto il 9 maggio 1978 a Roma), è stata organizzata una giornata dedicata all’ex presidente del Consiglio con un corteo che si conclude con un approfondimento affidato agli studenti del liceo classico.

Al posto del volto di Aldo Moro, tuttavia, sui manifesti è comparsa l’effige di Fabrizio Gifuni. Come riporta ‘Corriere della Sera’, le polemiche non si sono fatte attendere.

Tra le voci di dissenso, una donna ha scritto: “È il nostro concittadino più illustre, eppure l’amministrazione di Maglie a firma del sindaco Toma è riuscita a sbagliare anche l’immagine di Aldo Moro, scambiandola con quella dell’attore Fabrizio Gifuni siamo ai titoli di coda“.

Un non residente ha proposto di “lanciare tonnellate di verdure contro i responsabili di questa ‘sbadataggine’ colossale”. Qualcun altro ha trovato il modo di ironizzare: “Vi sembra rispettoso nei confronti dell’interpretazione del ben più bravo Gian Maria Volontè?”.

Le scuse del sindaco

Raccolte le polemiche, il sindaco di Maglie Ernesto Toma ha prontamente affidato a Facebook le sue scuse nei confronti della cittadinanza e degli stessi familiari di Aldo Moro. Le sue parole:

Chiedo scusa: aver sbagliato la foto dell’illustre cittadino di Maglie, Aldo Moro, nel manifesto del Comune per ricordare il 46° anniversario del suo assassinio è un errore gravissimo! A nulla servirebbe aggiungere che i responsabili dell’errore non sono da ricercare all’interno dell’Amministrazione cittadina, perché vista l’importanza della ricorrenza avremmo dovuto, comunque, scegliere noi direttamente la foto di Aldo Moro da utilizzare. Non averlo fatto ci spinge a un gesto di responsabilità che è quello di chiedere scusa alla famiglia dello statista e a tutti i cittadini.

Perché Fabrizio Gifuni?

L’attore Fabrizio Gifuni ha vestito i panni dello statista Aldo Moro in ben due occasioni. La prima si è presentata con il film ‘Romanzo di una strage‘ di Marco Tullio Giordana, uscito nelle sale nel 2012. Il film racconta i fatti che portarono alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e delle conseguenze che ne derivarono. In questo caso, tuttavia, l’Aldo Moro di Gifuni aveva un ruolo più marginale rispetto a quello del commissario Luigi Calabresi (Valerio Mastandrea) e di Giuseppe Pinelli (Pierfrancesco Favino).

La seconda occasione è arrivata nel 2022 con ‘Esterno Notte‘ di Marco Bellocchio. Dopo ‘Buongiorno Notte‘ (2003, con Moro interpretato da Roberto Herlitzka), il regista ha scelto di raccontare in sei parti l’intera vicenda, dall’agguato di via Fani al ritrovamento di Moro in via Caetani. In questo caso, rispetto a ‘Romanzo di una strage’, Fabrizio Gifuni ha avuto un ruolo centrale.

Come ha fatto notare un utente nella polemica per i manifesti di Maglie, prima di Gifuni il ruolo di Aldo Moro è stato interpretato da tanti altri attori, ma uno degli interpreti che appassionati e storici ricordano con affetto nel ruolo dello statista ucciso è senza dubbio Gian Maria Volontè.