Il video della proposta di matrimonio a Roma è virale, lui s'inginocchia, lei rifiuta: reazione dei passanti

Centro storico di Roma, atmosfera natalizia, un artista di strada che canta musica lirica in mezzo a una via pedonale con qualche passante: sembrerebbe la situazione ideale per una proposta di matrimonio. E invece. Un video diventato virale su TikTok ha immortalato il gesto di un ragazzo, che si è inginocchiato di fronte alla compagna per chiederla in sposa in quel contesto così romantico. Niente lieto fine, però: purtroppo per lui, la risposta è stata negativa.

Il video della proposta di matrimonio a Roma

Il video, pubblicato dall’utente N4MBER, ha raccolto 1.3 milioni di visualizzazioni in un solo giorno, diventando virale.

Il titolo è eloquente: “Lui la porta a Roma per la chiederle di sposarla ma lei dice di NO”. Le immagini mostrano due ragazzi, entrambi vestiti eleganti, che passeggiano in Largo Carlo Goldoni (l’incrocio tra Via Del Corso e Via dei Condotti).

A un certo punto, lui si inginocchia e tira fuori un anello. La ragazza, presa alla sprovvista, ride e sembra agitata.

Intorno, nel frattempo, si forma una piccola folla di passanti che iniziano a riprendere la scena con il cellulare, urlando: “Auguri”. Il tutto, mentre un artista di strada lì vicino canta un’opera lirica.

“Ma che ca**o fa i?”, risponde lei all’improvviso. Poi aggiunge: “Non ero pronta, non me l’aspettavo. Non mi immaginavo che mi avresti fatto la proposta”. “Era per questo che siamo venuti a Roma?”, domanda.

“Quindi sì o no?”, chiedono gli altri. Lei ribatte: “No, eh no.. io non me l’aspettavo”.

Le polemiche sui social

Il video, diventato virale, ha fatto molto parlare di sé.

“Io avrei detto sì e poi in privato gli avrei detto di no“, ha commentato un’utente. “Ti sei salvato Bro, lascia stare”, ha scritto ironicamente qualcun altro.

E ancora: “Certo che non se lo doveva aspettare lei, sennò che proposta sarebbe stata? La prossima volta mandagli una PEC con fattura e fattela firmare”, oppure: “Ma come fa a dire di no davanti a una situazione del genere?”.

“Nessuno si sente pronto.. ma dopo una proposta così se dici no non sei così interessata secondo me”, ha voluto sottolineare un altro utente.