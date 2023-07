Il video della gaffe di Giorgia Meloni sulla bandiera italiana, risponde vagamente al senatore americano

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso venerdì 28 luglio la sua prima visita istituzionale negli Stati Uniti, dove ha incontrato, tra gli altri, il presidente Joe Biden. Tra i tanti incontri e colloqui, non è passato inosservato uno scivolone della premier sul nostro tricolore, una risposta alquanto vaga ad una domanda sulla bandiera italiana.

Nel corso della sua visita a Washington, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato numerosi esponenti della politica statunitense, tra cui i principali rappresentanti del Senato, il leader della maggioranza democratica Chuck Schumer e della minoranza repubblicana Mitch McConnell.

Durante un incontro con i giornalisti e la posa per le foto di rito, il senatore democratico Schumer ha chiesto alla presidente del Consiglio il significato dei colori della bandiera italiana, ricevendo una risposta vaga ed evasiva.

Nel video si vede Schumer che in un momento di pausa si rivolge a Meloni chiedendole se il rosso, il bianco e il verde nella bandiera italiana significano qualcosa.

Meloni, che cita spesso l’importanza del tricolore – presente anche nel simbolo del suo partito, Fratelli d’Italia – esita un po’ e risponde poi vagamente, lasciando cadere nel vuoto la domanda.

“Oh, sì. Sì, sì. Sì, è cosi per qualche motivo. È per molte cose, molte molte cose”, risponde la premier in inglese.

US Senator Chuck Schumer asks PM Giorgia Meloni if the three colours of the Italian flag stand for something; she replies “yes, that’s for something, it’s many things”, then elaborates no further.

