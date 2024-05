Liliana Segre spaventata dal premierato voluto da Giorgia Meloni: gli aspetti allarmanti secondo la senatrice

Dura critica da parte di Liliana Segre nei confronti del premierato promosso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intervenuta nell’Aula del Senato, la senatrice a vita ha esposto i rischi contenuti nel disegno di riforma costituzionale presentato dal governo: "Ci sono vari aspetti allarmanti, non posso e non voglio tacere".

Segre contro il premierato di Meloni

Lunedì 14 maggio Liliana Segre è intervenuta in Aula del Senato durante la discussione generale sul premierato elettivo. Secondo la senatrice a vita le riforme costituzionali comportano "due rischi opposti". Il primo è la creazione di "una stabilità fittizia", il secondo è quello di andare a ledere la "rappresentatività del parlamento".

Ciò avviene, spiega Segre, quando "si pretende di creare a qualunque costo una maggioranza al servizio del Presidente eletto, attraverso artifici maggioritari tali da stravolgere al di là di ogni ragionevolezza le libere scelte del corpo elettorale".

Un altra criticità riscontrata dalla senatrice è "il drastico declassamento che la riforma produce a danno del Presidente del Repubblica", che non solo "verrebbe privato di alcune fondamentali prerogative", ma "sarebbe costretto a guardare dal basso in alto un Presidente del Consiglio forte di una diretta investitura popolare".

In definitiva, per Segre "siamo di fronte a un profondo stravolgimento che ci espone a pericoli ancora maggiori". E infine ricorda che "anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti,", ovvero "gli argini per evitare di ricadere in quelle autocrazie contro le quali tutte le Costituzioni sono nate".

Che cos’è il premierato e cosa prevede

Il premierato è la riforma proposta dal governo Meloni che andrebbe a modificare la Costituzione, concedendo maggiori poteri al Presidente del Consiglio.

I punti principali di questa modifica alla Carta, riguardano l’introduzione dell’elezione diretta del Premier che avverrebbe in concomitanza di quella delle due Camere e, alla pari di queste, il capo del governo rimarrebbe in carica per cinque anni, al fine di garantire una stabilità politica.

In altre parole, se la riforma venisse approvata, il Presidente del Consiglio non riceverebbe l’incarico da parte del Presidente della Repubblica (come avviene adesso), ma sarebbe scelto direttamente dai cittadini. Inoltre, non potrebbe rimanere in carica per più di due mandati, in modo da garantire il ricambio politico.

Premierato, scontro politico con le opposizioni

L’intervento della Segre arriva dopo numerose polemiche da parte delle opposizioni nei confronti della riforma costituzionale. Sono circa 3.000 gli emendamenti depositati da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, al fine di rallentare l’iter parlamentare.

D’altra parte, qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilanciato la riforma durante un convegno alla Camera che tra gli ospiti, oltre ai politici, contava diversi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Presente anche Pupo che ha elogiato il premierato voluto dal governo, dichiarando il suo apprezzamento verso "l’idea di una premiership ferma, su cui fare affidamento".