Matteo Renzi e la battuta su Giorgia Meloni dopo i risultati delle elezioni in Spagna: "La senti questa Vox?"

In attesa di capire l’esito politico delle elezioni che si sono tenute in Spagna nel weekend (il Partito Popolare è risultato il primo partito ma l’alleanza con Vox non garantisce la maggioranza), il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato i risultati delle urne, lanciando una frecciatina al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La battuta di Matteo Renzi su Vox e Giorgia Meloni

In un post social pubblicato nella mattinata di lunedì 24 luglio, Matteo Renzi ha scritto: “In Spagna non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso: Vox, la destra estremista. È un segno interessante: non si vincono le elezioni contro l’Europa. E le prossime europee si vinceranno al centro. Un messaggio che da Madrid arriva forte e chiaro anche a Roma. Giorgia, la senti questa Vox?“.

Il fondatore e leader di Italia Viva ha poi pubblicato 3 ulteriori mini-commenti sulle elezioni spagnole: “Serve l’elezione diretta del capo del governo, in Spagna come in Italia come alla Commissione Europea. Altrimenti ci sarà sempre più lontananza tra elettori e istituzioni”. E poi: “Sánchez è stato spregiudicato e abile nell’usare tutti i meccanismi istituzionali per bloccare il successo della destra. Il contrario di Enrico Letta insomma”. Infine: “I sondaggi non sempre ci azzeccano, anzi. Buona settimana”.

I risultati delle Elezioni in Spagna

Il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo, che era dato per sicuro trionfatore alle elezioni, si è aggiudicato la palma di partito più votato (con 136 seggi), ma neanche l’alleanza con Vox di Santiago Abascal (33 deputati, molti meno rispetto ai 52 ottenuti nel 2019) permette ai popolari di poter aspirare a ottenere l’investitura per la presidenza del governo. La maggioranza assoluta è, infatti, di 176 seggi.

Il Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sánchez resiste e, anzi, avanza per numero di seggi (122 contro i 120 conquistati 4 anni fa) e numero di voti (oltre il 32%).

Il commento di Vox sull’esito delle urne

Il leader di Vox Santiago Abascal, in alcune dichiarazioni riportate da ‘Lapresse’, ha commentato così i risultati delle elezioni: “Vedo molti festeggiamenti nelle sedi degli altri partiti, sembra che abbiano vinto tutti e per questo colgo l’occasione per congratularmi con Feijóo come vincitore delle elezioni. Lo ha fatto non dipendendo da Vox, come voleva”.

Abascal ha poi aggiunto: “È una pessima notizia che Pedro Sanchez, anche se ha perso le elezioni, possa bloccare l’investitura (di un governo di destra, ndr) e persino governare con l’appoggio del comunismo, del terrorismo e dell’indipendentismo”.