Il video dell'intervista in pigiama del ministro del Marocco: ondata di critiche dopo il terremoto

“Mancanza di professionalità”, “pigiamagate” e loro correlati in trend. È quanto denunciato sui social dopo il collegamento di Abdellatif Ouahbi, ministro della Giustizia del Marocco, che durante un intervento in remoto con un telegiornale locale si è mostrato in pigiama.

Il ministro stava parlando degli aiuti algerini a seguito del disastro dovuto al devastante terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito Marrakech, ma la sua tenuta da casa ha bucato l’importanza del suo messaggio. Sui quotidiani marocchini sono riportate le polemiche: “Il ministro della Giustizia appare su un canale internazionale per una dichiarazione in pigiama. Che Dio benedica la sua fiducia in se stesso”.

Dalla ‘Bbc Arabic’, emittente con la quale il ministro si è collegato, non sono ancora arrivati commenti. Come riporta ‘Il Messaggero’, Ouahbi è spesso bersaglio di gravi accuse, specialmente da parte dei conservatori che lo attaccano per la proposta di modiche al codice penale.

In altre occasioni è stato accusato di nepotismo dopo che il figlio ha superato l’esame da avvocato. La sua replica era stata: “Mio figlio ha un padre ricco che gli consente di studiare all’estero”.