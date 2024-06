Morta Mirna influencer di TikTok, tra le prime a parlare di disturbi mentali: "Era bloccata dal suo demone"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Mirna, content creator con oltre 120 mila follower su TikTok è morta. A dare la notizia, con un post su Instagram è stata la madre Cristina Camino. Non sono state rese note le cause del decesso, il genitore ha parlato di un “demone interiore”. Mirna, nota sui social con il nickname twilightvenom13 è stata tra le prime influencer a sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari.

Morta Mirna, influencer di TikTok

“Sarai sempre con me, ti ho amato, angelo mio”: con queste parole Cristina Camino ha annunciato la morte della figlia Mirna.

Mirna era una content creator molto seguita su TikTok, dove pubblicava tutorial di make up e raccontava della sua quotidianità.

Mirna è stata una delle prime influencer a raccontare apertamente dei propri disturbi alimentari, sensibilizzando i suoi oltre 100mila follower sul tema.

Il suo profilo TikTok non veniva aggiornato dallo scorso dicembre e, stando a quanto emerso dai commenti, pare che la ragazza si trovasse in una struttura in cura per il disturbo borderline di personalità di cui soffriva.

Continuava a postare su Instagram, condividendo i propri disegni e le sue creazioni artistiche.

Nel suo ultimo post denunciava un profondo malessere interiore: “Ho perso pezzi importanti di me, ora si è formata una voragine che mi ricorda costante di essere lì e ogni respiro è un coltello tagliente e omicida”.

I disturbi alimentari e il “demone interiore”

La madre Cristina Camino ha preferito non rendere note al momento le cause della morte della figlia, ma su Instagram ha parlato di un “demone interiore”.

Con un commento sotto l’ultima poesia pubblicata da Mirna, Camino ha scritto:

Sono la sua mamma che non si era accorta di avere un fiore delicatissimo tra le mani, l’ho soffocata con le mie attenzioni, ma lei aveva bisogno solo d’amore.

A un follower che chiede spiegazioni, affermando come “uscita dalla struttura” Mirna “sembrava stare bene” ha risposto la madre.

“Sembrava anche al suo psichiatra, – ha spiegato la donna – ma era come bloccata dal suo demone interiore. Esternava con i suoi disegni, come sapete. Grazie per la vicinanza”.