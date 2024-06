Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una scena da videogioco. La sera di sabato 22 giugno, forse complice la scarsa visibilità, uno yacht di lusso si è arenato sull’isolotto di Espalmador tra Ibiza e Formentera, in Spagna. Il panfilo, come dimostrato da un video circolato sui social, si è bloccato su una piccola duna di sabbia, in una zona molto frequentata dai turisti.

Lo yacht arenato sull’isolotto di Espalmador tra Ibiza e Formentera

L’incidente è stato raccontato dai media spagnoli, mentre in Italia il video è diventato virale dopo essere stato condiviso dall’account Welcome to Favelas.

Di fatto, si vede lo yacht arenato sull’isolotto di Espalmador, tra Ibiza e Formentera.

Fonte foto: Getty Una foto dell’isolotto Espalmador, tra Formentera e Ibiza

Fortunatamente all’orario dell’incidente non c’era nessuno sull’isola, che dista pochissimi minuti da Formentera: c’è anche chi la raggiunge a nuoto.

La mossa del Comune per evitare rischi ambientali

Il Comune di Formentera, come riportato da La voz de Ibiza, avrebbe concesso al proprietario 48 ore per ripulire la nave e rimuovere ogni tipo di materiale.

Soprattutto batterie e carburante, che potrebbero danneggiare l’ambiente.

Ennesimo incidente, non è la prima volta

I media locali hanno poi sottolineato come quello di sabato 22 giugno non sia il primo incidente del genere.

In passato, infatti, altre barche si erano arenate sull’isolotto di Espalmador.