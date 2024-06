Violento terremoto in Venezuela con epicentro a Irapa: scossa di magnitudo 6.0 lungo la costa

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il Venezuela oggi (domenica 23 giugno) alle ore 00.17 locali (6.17 ora italiana), con epicentro situato nei pressi della città di Irapa, nello stato di Sucre. Secondo le prime stime, il sisma si è verificato a una profondità di circa 87.4 chilometri.

Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 6.0

Al momento non si segnalano vittime, ma la scossa ha causato alcuni danni a edifici, soprattutto in zone rurali.

Le autorità locali hanno inviato squadre di soccorso nelle aree colpite per valutare i danni e prestare assistenza alla popolazione.

L’Istituto Geofisico Venezuelano ha registrato diverse scosse di assestamento nelle ore successive al terremoto principale, la più forte delle quali ha avuto magnitudo 4.5.

Il precedente nello stato di Sucre nel 2018

Nell’agosto del 2018 una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 aveva già colpito lo stato di Sucre.

Il sisma era stato avvertito distintamente fino a 400 km di distanza dall’epicentro, raggiungendo il nord della Colombia, le isole caraibiche di Trinidad e Tobago e alcune zone del Venezuela meridionale.

Nonostante l’assenza di vittime, il terremoto aveva causato notevole spavento e disagi, soprattutto nelle zone vicine all’epicentro. Le immagini diffuse sui social network avevano mostrato scene di persone riversate in strada a Caracas e in altre città, mentre i vigili del fuoco e le squadre di soccorso verificavano le condizioni degli edifici.

L’evento era stato un monito per le zone ad alto rischio sismico come il Venezuela, dove è fondamentale adottare adeguate misure di prevenzione e preparazione per minimizzare i danni e le vittime in caso di future scosse telluriche.

A maggio paura in Messico

Il 12 maggio di quest’anno un terremoto molto forte era stato avvertito in Messico. Una scossa di magnitudo 6.4 era stata registrata nella zona ovest del Paese, al confine con il Guatemala.

La scossa aveva avuto il suo epicentro nell’Oceano Pacifico, vicino alla costa dello Stato del Chiapas.