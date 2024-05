Terremoto nel Mar Ionio al largo della Grecia, scossa di magnitudo 3.8 avvertita anche in Puglia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nella mattina di venerdì 24 maggio nel Mar Ionio settentrionale tra Grecia e Italia. Il sisma con epicentro in mare è stato avvertito anche in Puglia.

Scossa di terremoto nel Mar Ionio

Il terremoto è stato registrato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 5:29 del mattino di venerdì 24 maggio.

La scossa, di magnitudo 3.8, è avvenuta nel Mar Ionio settentrionale, tra Italia e Grecia, a sudest della costa meridionale della Puglia.

Scossa di magnitudo 3.8 avvertita anche in Puglia

L’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare al largo della costa dell’isola greca di Corfù, l’ipocentro ad una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche in Puglia, in Salento. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei

Continua intanto a preoccupare lo sciame sismico che sta interessando da settimane l’area dei Campi Flegrei a Napoli.

L’ultima scossa di un certo rilievo, dopo quella di magnitudo 4.4 del 20 maggio, la più forte degli ultimi decenni, risale al 22 maggio: un terremoto di magnitudo 3.6 registrato alle 8:28, con epicentro a 2 chilometri da Bacoli.