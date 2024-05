Scossa di terremoto nei Campi Flegrei a Napoli di magnitudo 3.6, lo sciame sismico non si ferma: panico totale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a Napoli, dove prosegue lo sciame sismico che sta tenendo in forte apprensione la popolazione: alle 8,28 del mattino di mercoledì 22 maggio, l’Ingv ha registrato un nuovo sisma di magnitudo 3.6 a una profondità di 4 chilometri, con epicentro a 2 km da Bacoli.

La situazione a Napoli dopo la nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei

La scossa di terremoto, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal fenomeno di bradisismo.

Fortunatamente non è stato registrato nessun danno dai vigili del fuoco, impegnati dalla sera di lunedì 20 maggio nella costante verifica degli edifici: finora sono stati 160 gli interventi effettuati in meno di 48 ore.

Fonte foto: ANSA

La paura per lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei ha spinto tanti cittadini a trascorrere la notte tra lunedì e martedì in strada

Scuole evacuate sull’isola di Procida

L’ultima scossa ha portato all’evacuazione delle scuole sull’isola di Procida.

Le dirigenti scolastiche degli istituti isolani hanno deciso di attivare le procedure di sicurezza radunando gli alunni negli spazi aperti.

Il sindaco Raimondo Ambrosino ha poi annunciato l’ordinanza di sgombero e il ritorno a casa degli alunni.

Vertice a Palazzo Chigi sui terremoti nei Campi Flegrei

Oggi, mercoledì 22 maggio, è previsto un vertice a Palazzo Chigi sulla situazione nei Campi Flegrei, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato che sul tavolo ci saranno “eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell’ottobre scorso”.

Cosa sta succedendo ai Campi Flegrei: la spiegazione di Mario Tozzi

Lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei a Napoli ha gettato nel panico la popolazione, che sta vivendo ore di paura dopo aver sentito, nella serata di lunedì, la scossa di terremoto più potente degli ultimi 40 anni in quest’area.

Il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, in un’intervista al ‘Quotidiano Nazionale’, ha provato a chiarire cosa sta succedendo in questi giorni nella zona dei Campi Flegrei a Napoli: “Le scosse sono dovute alla sollecitazione della crosta terrestre, alla spinta dal basso di qualcosa che preme. Che siano fluidi idrotermali in testa alla colonna magmatica, cioè caldi, liquidi e gassosi, oppure che sia magma che spinge, non lo sappiamo”.

Mario Tozzi ha poi aggiunto: “Se si tratta di fluidi, l’allarme può continuare un po’, ma potrebbe rientrare. Se è il magma che spinge vuol dire che siamo prossimi a un’eruzione. A quello che so il magma è al momento a 5mila metri e quindi possiamo stare tranquilli“.