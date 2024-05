Nuova forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo di 4.4, è la più forte da 40 anni. Paura a Napoli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Due nuove forti scosse di terremoto hanno colpito l’area dei Campi Flegrei, generando apprensione fino a Napoli, dove la terra ha tremato come non succedeva da 40 anni. A creare la maggiore apprensione è infatti la seconda scossa, per la quale è stata registrata una magnitudo di 4.4, la più alta da 40 anni a questa parte. La prima scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata venti minuti prima ed era stata già avvertita chiaramente dalla popolazione.

Paura ai Campi Flegrei, terremoto da 4.4: il più forte da 40 anni

Le forti scosse di terremoto che hanno nuovamente colpito i Campi Flegrei hanno causato paura anche a Napoli, dal centro fino a Chiaia e Vomero.

L’ultima scossa è stata avvertita non solo nelle zone collinari e centrali della città, ma anche nei comuni limitrofi come Quarto, Casavatore e Giugliano in Campania, con segnalazioni anche da Afragola.

Molte persone sono scese in strada dopo le scosse, soprattutto nell’area flegrea e in varie parti di Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei, gente in strada a Napoli e danni

I vigili del fuoco hanno ricevuto segnalazioni di crepe e caduta di cornicioni da edifici nella zona dei Campi Flegrei e stanno lavorando sul territorio per verificare la situazione direttamente.

La terra ha tremato a partire dalle 19:51 di lunedì 20 maggio, con l’evento distanziato circa venti minuti dalla seconda più forte scossa, alle 20:10.

Il primo sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.5 e si è verificato a una profondità di 3 chilometri. Successivamente, alle 20:10, si è verificata un’altra scossa, questa volta più intensa, con una magnitudo di 4.4, risultando essere la più forte degli ultimi 40 anni.

È importante notare che questa attività sismica è avvenuta dopo che i Campi Flegrei erano già stati interessati da uno sciame sismico nelle prime ore della mattina, con una scossa principale di magnitudo 2.3 registrata alle 8:50.

