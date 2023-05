Il video dei sub che salvano una mamma e due bambini a Solarolo: strade come fiumi, trasportati coi gommoni

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Le strade sono diventate fiumi in provincia di Ravenna. Le immagini descrivono meglio di qualsiasi parola quello che stanno vivendo i cittadini di molti Comuni dell’Emilia-Romagna. A Solarolo una mamma e due bambini sono stati soccorsi dai sub che hanno dovuto trarli in salvo ricorrendo ai gommoni.

Il momento del soccorso con i gommoni

Nel video diffuso dalla Guardia costiera si osserva il momento del salvataggio. Prima è toccato ai due bambini essere trasportati su un gommone con l’aiuto di alcuni soccorritori che, subito dopo, hanno tratto in salvo anche la mamma.

«Ciao bimbi», esclama con tono rassicurante uno dei soccorritori mentre i bambini si avvicinano al punto di approdo del gommone.

Fonte foto: ANSA Il momento del salvataggio della mamma trasportata a bordo del gommone

«È arrivata la mamma», aggiunge il soccorritore quando anche la madre dei due bambini viene portata in salvo sul gommone giallo che attraversa una delle strade di Solarolo che il maltempo ha trasformato in un vero e proprio fiume.

I Comuni allagati nel Ravennate

L’acqua ha invaso la città, sommergendo le vie e arrivando quasi ad altezza d’uomo. Così, gli alberi sembrano molto più bassi del normale e le strade non sono più percorribili a piedi.

Il maltempo e le piogge incessanti degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l’Emilia-Romagna. Nel Ravannate, sono molti i Comuni invasi dall’acqua, complici le esondazioni dei fiumi Senio e Santerno.

Nella provincia di Ravenna sono arrivati ordini di evacuazione immediata rivolti alle popolazioni e alle aziende dei comuni di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci.

È una delle misure prese in seguito alla frattura fra Reda e Fossolo che ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo causando allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna. Tra i Comuni del Ravennate allagati c’è anche Lugo dove l’acqua ha raggiunto il metro di altezza.

Lo stato di calamità

Intanto, il governo ha calendarizzato per martedì 23 maggio un Consiglio dei ministri per discutere dell’emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

«Martedì sarà dichiarato lo stato di calamità», ha fatto sapere il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a ‘Radio Anch’io’.

Fratin ha spiegato che «si risponderà ai primi interventi con il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie, tutti interventi che necessitano di un provvedimento per decreto».