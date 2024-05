Suicidio di Gianmarco Ceccani ad Alatri, trovato morto il testimone chiave dell'omicidio di Emanuele Morganti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gianmarco Ceccani, il testimone chiave dell’omicidio di Emanuele Morganti ad Alatri, è morto, vittima di un suicidio. Il 27enne, secondo quanto riferito dai giornali locali, è stato trovato privo di vita in un locale nella località di Tecchiena.

Ceccani, cognato di Morganti in quanto sposato con la sorella Melissa, di recente era stato fermato perché trovato in possesso di droga e per resistenza a pubblico ufficiale. Al momento non è chiaro se ci sia un nesso tra quei controlli e la decisione di togliersi la vita.

A fare la macabra scoperta del corpo senza vita del 27enne sono stati i familiari e ogni soccorso si è rivelato inutile col personale sanitario che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

