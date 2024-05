Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare, traffico rallentato vicino all’aeroporto di Fiumicino: il video

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Auto in fiamme in strada. È accaduto a Roma, sul Grande Raccordo Anulare (GRA), il cerchio che circonda la Capitale. L’automobile era sola sulla corsia d’emergenza, verso le 7:50 del mattino, in zona aeroporto Fiumicino. Le fiamme, non ancora spente per l’assenza di Vigili del Fuoco, risultavano alte. Sul posto Polizia e Guardia di Finanza. Il veicolo bianco risulta vuoto. Non è intervenuto un mezzo di soccorso medico.

Auto in fiamme sul GRA

Nella mattina di lunedì 20 maggio è stato avvistato un veicolo in fiamme sul Grande Raccordo Anulare (GRA). La strada, che percorre Roma Capitale, risultata occupata da un concentrato incendio causato dall’auto. Fiamme e fumo alto. Al momento del video, intorno alle 7:50-7:55, il mezzo era già gravemente danneggiato.

Non sembravano esserci persone a bordo e nessuno si trovava nei paraggi. Non ci sono mezzi di primo soccorso medico. Non si tratta di un veicolo elettrico, come nel caso avvenuto ieri a Milano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Traffico sul GRA: auto bianca in fiamme

Il traffico: dove si trova il veicolo

Sul posto sono giunte le auto della Polizia e della Guardia di Finanza, si attendono i Vigili del Fuoco. Non è prevista un’ambulanza per l’assenza dichiarata di persone a bordo del veicolo.

Intanto il traffico è aumentato. Ci sono code a tratti tra gli svincoli coinvolti. L’auto risulta in fiamme tra l’allaccio 30 dell’A91, vicino l’Aeroporto Fiumicino e lo svincolo 32 in via Della Pisana in direzione Aurelia. Nella mattina sono previsti anche lavori in corso vicino Parco dei Medici, tra lo svincolo 29 e 31 (via Della Magliana), poco distanti dall’incendio. Questo potrebbe causare un ulteriore rallentamento.