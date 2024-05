Ladri in casa di Matteo Salvini a Roma, allarme dato dal vicino del leader della Lega: appartamento sottosopra

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio dei ladri si sarebbero introdotti nella casa di Matteo Salvini, a Roma. Avrebbero provato, invano, ad aprire la cassaforte. L’allarme sarebbe stato lanciato dal vicino del leader della Lega, che avrebbe sentito dei rumori. Non è ancora chiaro se siano stati sottratti degli oggetti. Indagini in corso della polizia.

Ladri a casa di Matteo Salvini in via del Nuoto

La casa di Matteo Salvini sorge in via del Nuoto, nella zona nord di Roma.

Secondo quanto riferito da Repubblica, i ladri sarebbero entrati dal giardino: in casa non c’era nessuno.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge la casa di Matteo Salvini, in via del Nuoto, a Roma Nord

L’allarme lanciato dal vicino di casa

A lanciare l’allarme sarebbe stato il vicino di casa del ministro dei Trasporti, intervenuto per aver sentito rumori sospetti: immediato l’arrivo delle forze dell’ordine.

I ladri avrebbero usato una fiamma ossidrica per provare a forzare la cassaforte del leader della Lega, senza riuscirci.

Non è ancora chiaro se abbiano portato via degli oggetti: sono in corso le indagini della polizia.

Dov’era Matteo Salvini

Nella giornata di domenica 19 maggio il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si trovata a Imola per il Gran Premio di F1.

Tra l’altro, pochi giorni prima, il leader della Lega aveva precettato lo sciopero dei treni proprio per salvaguardare l’organizzazione della corsa.

Due militanti della Lega aggrediti a Rivoli

La notizia dei ladri in casa di Salvini arriva dopo quella dell’aggressione subita da due militanti della Lega – padre 60enne e figlio 15enne – a Rivoli, vicino Torino.

Sarebbero stati accerchiati e colpiti da 7 persone, secondo quanto riferito da alcuni esponenti torinesi del Carroccio, durante un volantinaggio.