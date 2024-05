Robert Fico premier della Slovacchia ferito a colpi di pistola, il video dell'attentato e dell'arresto

Sarebbe JC Bran, pensionato di 71 anni, l’attentatore che ha sparato tre colpi di pistola all’altezza dell’addome contro Robert Fico, primo ministro della Slovacchia, ora in bilico tra la vita e la morte. L’attacco è avvenuto nella città di Handlova, a circa 150 chilometri a Nord-Est di Bratislava. Il presunto responsabile ha sparato almeno tre volte al tronco del premier, che è stato trasportato in ospedale in elicottero e operato d’urgenza: è in pericolo di vita.

Il video dell’attentato

L’attentato a Robert Fico, 60 anni, è avvenuto davanti a un centro culturale della città, al termine di un incontro con i suoi sostenitori. L’attentatore si sarebbe confuso tra la folla per poi esplodere tre o quattro colpi di pistola che avrebbero colpito il premier all’addome, al petto e al braccio.

L’uomo avrebbe attirato l’attenzione del primo ministro da lontano, con il pretesto di stringergli la mano, per poi sparare. Dalle immagini circolate sull’attentato è possibile vedere il primo ministro accasciarsi negli istanti immediatamente dopo essere stato ferito e portato via a braccio dagli uomini della sicurezza. Subito dopo l’arresto del presunto attentatore.

Fonte foto: ANSA

Il luogo dell’attentato al primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, davanti a un centro culturale di Handlova

Le condizioni del premier della Slovacchia Robert Fico

Secondo quanto riportato dal profilo Facebook del premier, lo spostamento di Fico a Bratislava avrebbe richiesto troppo tempo e le condizioni compromesse non lo hanno consentito, per questo è stato portato a Banská Bystrica per essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. “Le prossime ore saranno decisive“, si legge nel post.

Il presidente eletto Peter Pellegrini ha definito il tentato omicidio “una minaccia senza precedenti per la democrazia slovacca”. Il vicepresidente del parlamento Lubos Blaha ha confermato l’attentato durante una sessione del parlamento, subito dopo i lavori sono stati interrotti.

Chi è l’attentatore

L’attentatore sarebbe Juraj Cintula, un pensionato 71enne originario della cittadina di Levice, che ha utilizzato per l’attacco una pistola legalmente posseduta. Il sito locale ‘aktuality.sk’ ha indicato come autore dell’attacco “un uomo di sinistra di 71 anni, JC Bran” che “nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato”.

L’uomo aveva regolarmente dichiarato la pistola, acquistata dopo aver a sua volta subito un’aggressione in un centro commerciale vicino alla sua abitazione. Non sono state ancora rese note le motivazioni dell’attentato.