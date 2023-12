Il retroscena di Amadeus sui cantanti di Sanremo 2024 e la battuta di Fiorello sui Jalisse, ancora esclusi

Ieri l’annuncio al Tg1 dei cantanti big in gara a Sanremo 2024, oggi l’immancabile tappa da Fiorello a Viva Rai2!: Amadeus, con l’amico, ha commentato le scelte relative al cast della kermesse, tra risate e battute. Naturalmente non sono stati risparmiati i Jalisse, esclusi per la 27esima volta dai musicisti che si esibiranno sull’Ariston.

Fiorello ironizza sull'”embargo” Rai imposto ai cantanti

“30 cantanti, mica 27, 30! Sono 27 più i Giovani. Ma non ci saranno superospiti quindi il tempo sarà lo stesso, dice lui. Noi saremo lì, ormai è ufficiale”. Così Fiorello nell’accogliere Amadeus in trasmissione.

“Ieri sei andato due volte al Tg1, poi da Mara. Da Fazio non sei andato? Chi fa Sanremo non può andare da nessuna parte, è la regola”, ha proseguito lo showman siciliano alludendo al Regolamento del festival, che prevede per i cantanti in gara il divieto a partecipare a programmi che non siano della Rai (tale regola ha già mietuto una ‘vittima’, Mahmood, che non ha potuto partecipare a ‘Che Tempo Che Fa nonostante fosse stato annunciato come ospite).

Fonte foto: ANSA

“È il cosiddetto embargo – ha spiegato Amadeus -. L’embargo è quando interrompi i rapporti commerciali con altri Paesi sia per ragioni politiche che economiche. In questo caso è solo perché il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, tutti dicono: ‘ancora questo!'”.

Fiorello ha poi domandato all’amico se abbia già un pronostico sul possibile vincitore. “No – la risposta del conduttore e direttore artistico del Festival – diciamo che potrei avere un podio di 5, 5 li potrei già pensare e secondo me tra i 5 ci potrebbe essere anche una sorpresa che non ci aspettiamo, avendo ascoltato tutte le canzoni”.

La battuta sui Jalisse

“Di tutti quelli che hai scartato, a parte i Jalisse che ti hanno rigato la macchina, c’è uno o una che dici ‘mannaggia’?”, ha incalzato Fiorello. “Sempre fino all’ultimo – la replica di Amadeus -, ce ne sono almeno 3 o 4 che avrei preso, ci ho anche pensato: e se ne metto 30 e poi coi i giovani arriviamo a 33. Poi ho pensate a te e ho detto che era meglio di no”.

”Pare che i Jalisse – ha proseguito Fiorello -, esclusi da Sanremo per la 27ª volta, abbiano dichiarato: ‘Basta Sanremo, non ci rimane altro che il Pd”.

I due amici hanno poi accolto nel Glass di ‘Viva Rai2’ Alexia, ospitata per presentare il suo disco di Natale ‘My Xmas’. Pure lei figura tra gli esclusi del Festival.

“Stamattina Alexia, quando ha visto Amadeus, l’ha abbracciato e gli ha detto: ‘non vorrei essere nei tuoi panni'”, ha detto ridendo lo showman. ‘Ama’ è stato al gioco: “E mi ha anche detto non ti rigo la macchina perché lo hanno già fatto”.

Fiorello show: “Amadeus denunciato dall’Onu per sequestro di nazione”

Fiorello ha poi continuato a ironizzare sull’amico: ”Pensate che subito dopo aver dato i nomi dei cantanti, Amadeus ha annesso San Marino all’Italia, ha ordinato tre cardinali, ha separato e unito il Mar Rosso. Purtroppo, però, è stato denunciato all’Onu per sequestro di un’intera nazione nella settimana del Festival”. Ma siamo solo all’inizio.

”Un titolo recita Sanremo senza cattivi” – ha proseguito lo showman. ”Ragazzi, ma voi lo conoscete Diodato? E Mahmood è terribile. Questo Maninni, di cui ancora si sa poco, tutte le sere ha la firma al commissariato. Per non parlare del Volo. E sapete chi è il super ospite non ancora annunciato? Kim Jong-un!”.

E ancora: ”A quanto pare anche Al Bano è stato escluso. Amadeus, a Putin questa cosa non gliela dovevi fare. Aspettati qualche telefonata”.