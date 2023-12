Amadeus annuncia i big in gara a Sanremo: da Renga e Nek al ritorno di Mahmood e Diodato, tutti i nomi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

L’annuncio è arrivato. Amadeus, che condurrà anche l’edizione 2024 del Festival di Sanremo, ha annunciato i 27 big in gara che si contenderanno la vittoria finale nelle cinque serate dell’Ariston.

L’annuncio di Amadeus: i 30 big in gara

Durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Amadeus ha annunciato i cantanti che prenderanno parte all’edizione 2024 del Festival di Sanremo. I cantanti in gara, a cui si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani, saranno questi.

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo sono stati i primi 13 annunciati.

Amadeus ha poi continuato annunciando Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e i Ricchi e Poveri.

Amadeus, durante il suo intervento al TG1, ha mostrato anche una presentazione della scenografia del Festival di Sanremo di quest’anno. Il palco dell’Ariston, mostrato in pochi secondi in una grafica computerizzata.

Sanremo tra ritorni e esordi

Nell’elenco dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2024 ci sono sia giovani all’esordio assoluto che veterani del festival. Tra le novità spiccano il rapper Geolier, tra i più ascoltati su Spotify in Italia, e il gruppo punk La Sad.

Veterani della partecipazione a Sanremo invece Diodato, Mahmood e Il Volo, tutti vincitori di passate edizioni che ritorneranno sul palco dell’Ariston. Dopo il successo commerciale di “Dove si Balla”, canterà ancora una volta a Sanremo anche Dargen D’amico.

I co-conduttori delle cinque serate di Sanremo

Come ogni anno, ad aiutare Amadeus a presentare i cantanti in gara e le loro canzoni ci saranno cinque co-conduttori, uno per serata. Ad aprire il Festival insieme al conduttore sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione.

A seguire ancora un’ex partecipante al festival, la cantante Giorgia, che affiancherà Amadeus nella seconda serata. L’attrice comica Teresa Mannino invece sarà co-protagonista della terza sera, mentre la quarta vedrà al partecipazione di Lorella Cuccarini.

Per l’ultima serata, Amadeus ha riservato al pubblico una sorpresa. Il ritorno alla co-conduzione del Festival di Sanremo dell’amico Fiorello, che già aveva ricoperto il ruolo in passato, venendo particolarmente apprezzato dal pubblico.