Il presidente Joe Biden è positivo al Covid, ma è mistero sul contagio: sintomi lievi, come sta

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento, alla Casa Bianca, lontano dalla first lady Jill e dai suoi collaboratori. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa Bianca, con Biden che ha successivamente dato degli aggiornamenti sul proprio stato di salute tramite i social.

Biden positivo, come sta

Il presidente Biden, secondo quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, è risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore. L’inquilino di Pennsylvania Avenue ha “sintomi molto lievi” e sta assumendo l’antivirale Paxlovid.

Lo stesso Biden ha rassicurato tutti tramite un messaggio pubblicato su Twitter: “Sono vaccinato e ho ricevuto due booster. I sintomi sono lievi. Apprezzo molto le vostre preoccupazioni e le vostre domande ma sto bene, sto lavorando. Andrà tutto bene”. Biden, 79 anni, ha infatti ricevuto ben quattro dosi di vaccino e quindi le sue condizioni non destano preoccupazioni.

An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

A rassicurare tutti ci ha pensato anche la moglie Jill Biden, che ha dichiarato di aver sentito il marito: “Ho parlato con lui, si sente bene”.

Mistero sul contagio alla Casa Bianca

L’annuncio della positività del presidente Joe Biden ha lanciato, come ovvio, gli interrogativi del caso sulle modalità di contagio all’interno della Casa Bianca. Da Washington hanno fatto sapere che il tampone del presidente americano sarà sottoposto a ulteriori rilievi per cercare di comprendere quale variante abbia colpito il 79enne, ma soprattutto che è in atto il tracciamento per fare chiarezza sul contagio.

“Sono in corso gli esami, lo sapremo fra qualche giorno. Non sappiamo dove si sia infettato“, ha detto la Casa Bianca.

In ogni caso “il presidente respira bene, i suoi livelli di ossigeno sono normali” ed è in corso il tracciamento delle persone con cui ha avuto contatti negli ultimi giorni.

Biden positivo, ma non si ferma

Nonostante la positività al Covid-19, Biden non ha però mollato la presa sui lavori che dovevano essere portati avanti in questi giorni (ha lavorato anche dopo l’incidente avuto in bicicletta). Dalla Casa Bianca infatti emerge un presidente ligio al dovere, che “ha lavorato tutta la mattinata” e che ha deciso di isolarsi alla Casa Bianca per continuare “a svolgere pienamente tutte le sue funzioni”.

Tutti gli incontri in programma nei prossimi giorni, ovviamente, saranno organizzati da remoto, con Biden che “parteciperà ai suoi incontri programmati tramite telefono e Zoom”.