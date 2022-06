Joe Biden cade durante un giro in bicicletta: si rialza e annuncia incontro con Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è caduto durante un giro in bicicletta nella mattinata di sabato 18 giugno, nel Delaware, pochi istanti dopo aver salutato i giornalisti con un saluto e un allegro “Buongiorno!”.

Il presidente Usa era in compagnia della moglie, Jill Biden, vicino a Rehoboth Beach (Delaware), dove la coppia presidenziale sta festeggiando il 45esimo anniversario di matrimonio.

Caduta in bici per il presidente Usa

Il presidente 79enne, affiancato da agenti dei servizi segreti, stava per svoltare prima di frenare per parlare alla folla che gli augurava “Buona festa del papà”. Poi la caduta.

Biden ha subito rassicurato i presenti affermando di “stare bene”, e spiegando di aver avuto problemi a sganciare le scarpe dai pedali. A quel punto è rimasto a parlare alcuni minuti con la folla, dopo essersi rialzato. Alla domanda di un bambino tra la folla che gli chiedeva come fosse gestire il Paese, Biden ha risposto con ironia: “È come qualsiasi altro lavoro”.

Un funzionario dell’amministrazione americana, in una nota conferma che “non sono state necessarie cure mediche. Il presidente non vede l’ora di trascorrere il resto della giornata con la sua famiglia”.

“Presto” un incontro con Xi Jinping

Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, Joe Biden ha annunciato di voler parlare “presto” con il presidente cinese Xi Jinping al fine di valutare la rimozione di alcuni dazi imposti sulle merci cinesi dall’amministrazione del suo precedessore, Donald Trump. Una strategia per affrontare l’aumento dell’inflazione, che continua a salire.

Tale misura è fortemente caldeggiata dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, e avversata da altri membri dell’amministrazione americana, come la Rappresentante per il commercio Katherine Thai, che accusa la Cina di non aver mantenuto gli accordi sull’acquisto di prodotti statunitensi.

Fonte foto: ANSA Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, 79 anni

La legislazione sulle armi

Biden ha poi aggiunto di essere pronto a firmare un disegno di legge per frenare la violenza armata, e ha spiegato che una prima bozza è stata concordata da un gruppo bipartisan di senatori repubblicani e democratici.

Tale accordo bipartisan fornirebbe finanziamenti agli stati che attuano leggi per tenere le armi lontane dalle mani di persone ritenute pericolose per se stesse o per gli altri.