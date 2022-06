Usa, il piano di Biden per rinforzare le basi militari in Italia: cosa significa questa mossa

Al termine di un incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Madrid, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha annunciato che gli Usa “potenzieranno la loro presenza militare in Europa per contribuire alla sicurezza regionale dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia“.

Cosa succede in Italia

Il sito del quotidiano ‘La Stampa’ ha illustrato i primi dettagli del piano di Biden per rinforzare le basi militari, anche in Italia. Nello specifico, l’impegno previsto dagli Stati Uniti d’America sul territorio italiano nel quadro del rafforzamento europeo annunciato da Joe Biden prevede l’invio di una batteria di difesa aerea a corto raggio.

Si tratta di un dislocamento “di difese aeree aggiuntive, assieme ad altre capacità”. Stando a quanto riferito da fonti diplomatiche, la batteria rappresenta un’unità del battaglione di difesa a corto raggio che il dipartimento della Difesa ha dislocato in Germania.

Cosa succede nel resto d’Europa

Lo stesso presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha inoltre anticipato che verrà creato un quartier generale in Polonia per rinforzare la collaborazione con la Nato e che saranno integrati e “migliorati” i dispiegamenti a rotazione, dei Paesi membri della Nato, negli Stati baltici (cioè quelli più preoccupati dalle mire della Russia di Vladimir Putin).

Il presidente americano ha anche annunciato che sarà disposta “una brigata a rotazione con 3mila soldati e 3mila dipendenti, un gruppo di combattimento in Romania”, oltre ad altri 2 squadroni nel Regno Unito.

Nel suo discorso, Joe Biden ha detto: “Vladimir Putin voleva la Finlandizzazione dell’Europa e, invece, avrà una Natizzazione dell’Europa”.

Fonte foto: ANSA Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden.

Cosa ha detto il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi

Mario Draghi, a margine del vertice di Madrid, ha fatto ulteriore chiarezza sull’annuncio di Joe Biden riguardante una maggiore presenza militare americana in Europa e anche in Italia.

Il presidente del Consiglio italiano, nelle scorse ore duramente attaccato dalla Russia, ha spiegato che gli Stati Uniti d’America invieranno in Italia altri 70 soldati e un sistema di difesa antiaereo.

Poi Mario Draghi ha aggiunto: “Per quanto riguarda l’Italia si tratta di 70 militari americani in più e di un sistema di difesa antiaerea. Dal ministro della Difesa mi viene descritto come un assestamento che era già in programma. Il sistema di difesa aerea certo deve andare a rafforzare il fianco orientale della Nato”.