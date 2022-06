Russia contro Draghi: duro attacco da Mosca per la frase su Putin. La polemica contro il premier italiano

Una frase su Vladimir Putin pronunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della conferenza stampa a Elmau al termine del G7 ha scatenato la dura reazione del Cremlino.

Cosa ha detto Mario Draghi su Vladimir Putin

In un passaggio della sua lunga conferenza stampa al termine del G7 in Germania, definito “un vero successo”, il premier italiano Mario Draghi, a proposito dell’ipotizzata presenza del presidente russo Vladimir Putin al G20 in Indonesia, ha dichiarato: “Quanto alla presenza del presidente Putin al G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà“.

Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo…”.

Fonte foto: ANSA Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi durante il suo intervento in conferenza stampa a Elmau, in Germania, al termine del G7.

Putin al G20: la risposta del Cremlino a Mario Draghi

La replica del Cremlino alle affermazioni di Mario Draghi sulla presenza di Vladimir Putin al G20 in Indonesia è stata affidata alle parole del consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, riportate dall’agenzia di stampa russa ‘Tass’.

Yuri Ushakov ha spiegato che il presidente russo Vladimir Putin ha “ricevuto l’invito per il vertice del G20” e ha sottolineato, inoltre, che “non è il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi a decidere sulla partecipazione di Putin al vertice”.

Vladimir Putin parteciperà al G20 in Indonesia?

Il commento del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi sulla presenza di Vladimir Putin al prossimo G20 in Indonesia è arrivato all’indomani della notizia, diffusa dal Cremlino, secondo cui il presidente russo avrebbe ricevuto e accettato l’invito a prendere parte al summit previsto nel mese di novembre.

Ad annunciarlo, secondo quanto riportato da ‘Ria Novosti’, era stato proprio il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le sue parole: “Abbiamo ricevuto un invito ufficiale, che è molto importante dato che gli indonesiani sono sotto pressione da parte dei Paesi occidentali. Tutto questo sarà discusso il 30 giugno (all’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente indonesiano Joko Widodo al Cremlino, ndr). Il nostro presidente, però, ha ricevuto un invito e abbiamo risposto positivamente, dicendo che siamo interessati a partecipare“.