I leader del G7 prendono in giro Putin, la posa "sfottò" per la foto a torso nudo del presidente russo

Impegnati nei lavori del G7 in corso in Germania i leader mondiali si sono lasciati andare a un siparietto durante uno dei meeting, nel quale si sono presi gioco del presidente russo Vladimir Putin. Al momento della “photo opportunity” Johnson, Trudeau e von der Leyen in particolare, hanno preso in giro il Capo del Cremlino per quella famosa posa a torso nudo a cavallo in cui si è fatto ritrarre nel 2009.

I leader del G7 prendono in giro Putin, lo scambio di battute

Nel primo dei vertici di questa tre giorni a Schloss Elmau, sulle Alpi bavaresi, decisiva per le sorti della guerra in Ucraina, i Capi di stato delle economie più forti al mondo si sono fatti fotografare seduti a un tavolo prima dell’inizio della riunione.

A quel punto il primo ministro britannico Boris Johnson si è lanciato in una battuta: “Togliamo le giacche? Le togliamo? O possiamo toglierci altri vestiti?” ha chiesto rivolgendosi ai colleghi.

“Aspettiamo la foto”, ha risposto subito il premier canadese Justin Trudeau, cogliendo al volo l’allusione.

“Dobbiamo pur far vedere che siamo più forti di Putin, no?” ha ribattuto allora Johnson spalleggiato ancora dal canadese che ha continuato “dobbiamo avere anche noi le foto a cavallo a torso nudo”.

Nemmeno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è fatta scappare l’occasione di partecipare allo scherzo: “Oh sì” ha detto “l’equitazione è il meglio”.

“Mostreremo loro i nostri pettorali“, ha detto infine Johnson scattando la “photo opportunity” insieme ai colleghi senza giacca e cravatta per assumere un tono più informale.

Fonte foto: ANSA La “photo opportunity” senza giacca dei leader mondiali durante il G7 in Germania

I leader del G7 prendono in giro Putin, la foto

Il riferimento per nulla velato è al machismo mostrato in alcune celebri foto da Vladimir Putin nel 2009, diffuse dal Cremlino, mentre passeggiava a cavallo a torso nudo durante una vacanza nelle montagne della Siberia.

Il G7 in Germania

Anche non rinunciando a qualche momento di ilarità i sette “grandi”, al castello di Schloss Elmau per discutere della guerra e di temi globali, si mostrano più che mai uniti contro il presidente russo nella guerra a fianco dell’Ucraina.

Continueremo a fornire sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico e a stare al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario” si legge nella bozza del comunicato del G7 riportata da Bloomberg.

Nel documento i leader del G7 stanno valutando la possibilità di utilizzare i proventi dei dazi sulle importazioni dalla Russia per sostenere l’Ucraina, mentre continua a tenere banco l’ipotesi di un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia.