Il piano sicurezza per il 25 aprile, alta tensione sui cortei pro-Palestina. Schierati oltre 600 agenti a Roma

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Iniziano già da un giorno prima i controlli e le bonifiche legati alle celebrazioni del 25 aprile, per cui è stato redatto un apposito piano di sicurezza. Oltre seicento gli agenti delle forze dell’ordine schierati soltanto a Roma, massima allerta anche su Milano. Si temono manifestazioni violente anche per le proteste legate al conflitto in corso in Medio Oriente.

Il piano di sicurezza per il 25 aprile

Bonifiche, controlli e lo schieramento di centinaia di agenti delle forze dell’ordine, così il Ministero dell’Interno si prepara alla giornata del 25 aprile.

Il ministro Matteo Piantedosi, in un question time alla Camera ha parlato di un “proficuo e costante” dialogo tra le forze di polizia e le istituzioni universitarie, che ha consentito di assicurare “ottimi livelli di sicurezza”.

Fonte foto: ANSA Agenti delle forze dell’ordine a Milano

Priorità del titolare del Viminale, così come già sottolineato dal disegno di legge del governo sulla sicurezza, è la “tutela degli operatori di polizia durante lo svolgimento dei loro compiti”.

Più di 600 agenti per i cortei di Roma

Sono 600 gli agenti in campo a Roma, con particolare attenzione all’area di Porta San Paolo, dove la mattina del 25 aprile la Brigata ebraica deporrà una corona di fiori.

Massima attenzione sul poco distante tradizionale corteo dell’Anpi, per cui sono attesi circa duemila partecipanti.

La parata si concluderà a Porta San Paolo, dove sarà allestito un palco per gli interventi, tra cui quello di Roberto Salis, padre di Ilaria.

Timori per le manifestazioni pro-Palestina

La preoccupazione si concentra sulle manifestazioni pro-Palestina e legate al conflitto in Medio Oriente, che si temono possano degenerare in scontri violenti.

Fortemente attenzionati saranno i movimenti universitari, con particolare premura verso quello degli studenti palestinesi di Roma.

Controlli anche per l’associazione Palestinesi d’Italia in piazza Duomo a Milano, che promette circa cinquemila partecipanti.

A garantire la sicurezza del capoluogo lombardo sarà il piano messo a punto della Questura, che terrà in considerazione anche la presentazione del libro di Matteo Salvini, a poca distanza dalla piazza principale.