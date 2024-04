Pioggia e neve verso il 25 aprile secondo le previsioni meteo, primavera ostaggio del freddo da Nord a Sud

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ondata di freddo dopo un weekend all’insegna dell’anticiclone africano. Secondo le previsioni meteo la pioggia tornerà protagonista in Italia con temporali soprattutto al Centro e al Nord, accompagnata da un calo delle temperature fino a 7-8 gradi. Il caldo dovrebbe tornare da giovedì 11 aprile, con il sole che potrebbe riprendersi la scena nel prossimo weekend.

Tanta pioggia e maltempo da Nord a Sud

L’ondata di freddo è accompagnata dalla pioggia, con precipitazioni copiose almeno fino a mercoledì 24 aprile al Nord.

Il maltempo, poi, si estenderà al Sud.

Il freddo porta anche la neve: dove cadranno i fiocchi

Secondo gli esperti di 3bMeteo, l’inizio della settimana è caratterizzato da aria artica in ingresso sul Mediterraneo, che manterrà le temperature molto basse e porterà precipitazioni abbondanti al Centro-Nord.

Prevista anche la neve a quote insolitamente basse per il periodo: i fiocchi cadranno anche sotto ai 400 metri al Nordovest a quote di media o alta collina sulla dorsale tosco-emiliana.

In provincia di Modena il Comune di Frassinoro ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 22 e martedì 23 aprile, considerando il peggioramento delle previsioni.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 22 aprile

Nord: diffusa instabilità con piogge, rovesci e temporali, localmente intensi. Nevicate sui rilievi dai 400/600m del mattino in rialzo in giornata. Temperature in diminuzione, massime tra 7 e 12 gradi;

diffusa instabilità con piogge, rovesci e temporali, localmente intensi. Nevicate sui rilievi dai 400/600m del mattino in rialzo in giornata. Temperature in diminuzione, massime tra 7 e 12 gradi; Centro: instabile su Toscana, Umbria e Marche con piogge e neve sopra 800/1000m. Isolati rovesci in arrivo anche sul Lazio. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi;

instabile su Toscana, Umbria e Marche con piogge e neve sopra 800/1000m. Isolati rovesci in arrivo anche sul Lazio. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: nubi sparsi e ampie schiarite in un contesto in prevalenza soleggiato, non sono previste precipitazioni. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20 gradi.

Martedì 23 aprile

Nord : ancora diffusamente instabile al mattino con piogge e nevicate dai 300/700m. Migliora da nord nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 8 e 13 gradi ;

: ancora diffusamente instabile al mattino con piogge e nevicate dai 300/700m. Migliora da nord nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 8 e 13 gradi Centro: nuvolosità irregolare con rovesci alternati a brevi schiarite, meno probabili sul basso Lazio e l’Abruzzo. Neve in Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi ;

nuvolosità irregolare con rovesci alternati a brevi schiarite, meno probabili sul basso Lazio e l’Abruzzo. Neve in Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi Sud: nuvolosità variabile, associata a qualche isolato piovasco, non particolarmente significativo. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 15 e 19 gradi.

Mercoledì 24 aprile

Nord: ampi spazi soleggiati al Nordovest, Lombardia e su ovest Emilia, maggiore variabilità altrove con possibilità di pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 17 gradi ;

ampi spazi soleggiati al Nordovest, Lombardia e su ovest Emilia, maggiore variabilità altrove con possibilità di pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 17 gradi Centro: generali condizioni di variabilità con schiarite alternate a brevi rovesci, anche a carattere temporalesco. Neve in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 16 gradi ;

generali condizioni di variabilità con schiarite alternate a brevi rovesci, anche a carattere temporalesco. Neve in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 16 gradi Sud: generali condizioni di variabilità con schiarite alternate a brevi rovesci, anche a carattere temporalesco. Temperature stabili, massime tra 14 e 19 gradi.

Giovedì 25 aprile

Nord – Al nord ovest: coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, sulle Alpi centrali e sulle Alpi occidentali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure venete, coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane;

coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, sulle Alpi centrali e sulle Alpi occidentali. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure venete, coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane; Centro – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole sulla capitale, nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole sulla capitale, nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: coperto con pioggia debole. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 26 aprile

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale;

– Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale; Sud – Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico e sulle Murge, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Quando tornano sole e caldo

Al momento non ci sono indicazioni su un ritorno prepotente del caldo come nella prima parte di aprile.

Infatti è possibile, modelli alla mano, che la situazione legata al freddo possa estendersi almeno fino a tutta la prima settimana di maggio.