Giornata mondiale della Terra con l'Earth Day: perché cade proprio il 22 aprile e qual è l'obiettivo

Il 22 aprile, come ogni anno ormai dal 1970, si celebra l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra. Si tratta della più grande iniziativa internazionale dedicata alla tutela dell’ambiente. L’appuntamento è nato per ricordare a tutti quanto sia fragile il pianeta in cui viviamo e quanto sia fondamentale salvaguardare l’unico ecosistema in cui possiamo vivere.

Giornata mondiale della Terra, cos’è l’Earth Day

L’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, è la più grande iniziativa al mondo dedicata all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta in cui tutti noi viviamo.

L’obiettivo principale della Giornata della Terra è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dell’ambiente e del pianeta.

Fonte foto: ANSA Attivisti sudcoreani nel giorno dell’Earth Day, lunedì 22 aprile 2024

In particolare da diversi anni il focus è sul contenimento dell’aumento della temperatura media globale entro 1,5° C, la soglia fissata dagli Accordi di Parigi sul Clima e considerata fondamentale dagli esperti per evitare le conseguenze più catastrofiche dei cambiamenti climatici in atto.

Il tema dell’Earth Day 2024: la riduzione delle plastiche

“Planet vs Plastics”, ossia “Il pianeta contro la plastica”, è il tema dell’edizione 2024 dell’Earth Day.

La Ong americana che organizza l’evento, Earthday.org, chiede una riduzione del 60% della produzione di tutte le plastiche nel 2040.

L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale: lo afferma un rapporto di Copernicus e Organizzazione meteorologica mondiale.

Perché la Giornata mondiale della Terra cade proprio il 22 aprile

L’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, è nata nel 1970 negli Stati Uniti, da un’idea dell’attivista per la pace John McConnell. Promossa dall’Onu, con il passare degli anni la Giornata della Terra ha coinvolto sempre più nazioni e oggi viene celebrata in 193 Paesi, coinvolgendo oltre un miliardo di persone.

La Giornata della Terra si celebra il 22 aprile di ogni anno, una data simbolica che cade un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, il 21 marzo.

Il grande appuntamento del G7 a Torino

A Torino, dal 28 al 30 aprile, si terrà il G7 Clima, Ambiente ed Energia, alla Reggia di Venaria.