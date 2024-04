Salvini il 25 aprile presenta il libro Controvento a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza: è polemica

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il libro scritto dal vicepremier Matteo Salvini, dal titolo Controvento, sarà in vendita nelle librerie a partire da martedì 30 aprile. Poco meno di una settimana addietro, la prima presentazione ufficiale. Non in una data qualsiasi ma il 25 aprile, giorno che celebra l’Anniversario della Liberazione d’Italia. E proprio nella città di Milano, insignita della medaglia d’oro della Resistenza. È polemica tra l’opposizione.

Il 25 aprile di Matteo Salvini

Mentre la premier Giorgia Meloni si troverà all’Altare della Patria di Roma in compagnia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il suo vice sarà a Milano.

Nel giorno del 25 aprile, Matteo Salvini non celebrerà l’Anniversario della Liberazione, ma presenterà invece il suo nuovo libro.

Lo farà nel capoluogo lombardo, a partire dalle ore 15:00, nell’elegante cornice della Fondazione Istituto Ciechi, in pieno centro.

Una presentazione che sarà aperta a tutti, fino a esaurimento posti e che anticipa l’arrivo nelle librerie.

Mentre il libro di Matteo Salvini è già acquistabile anche su Amazon.

Controvento, un libro (anche) sulla storia della Lega

Controvento – L’Italia che non si arrende, edito da Piemme, raccoglie una lunga serie di riflessioni personali e politiche del leader della Lega.

Ampio spazio è dedicato alla storia della Lega e alle principali personalità legate al partito, in particolare quella del fondatore Umberto Bossi.

“L’Italia capace di creare ricchezza, amica del mondo produttivo e nemica della burocrazia, moderna e federale, è da sempre il sogno di Umberto Bossi” scrive Salvini di lui, seppur la stima a volte non pare così reciproca.

Un ringraziamento da parte del ministro delle Infrastrutture va anche al defunto Roberto Maroni, “tutto ha iniziato e tanto mi ha insegnato”.

Il sindaco di Milano: “Poteva evitare”

La scelta di Salvini di tenere la presentazione del proprio libro proprio il 25 aprile non sembra essere casuale, per lo meno, così non la giudicano gli esponenti dell’opposizione.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato: “Scelta non casuale, poteva evitare”. Anche considerato che la presentazione si terrà poco distante dal luogo di partenza del corteo cittadino per la Liberazione.

Alla polemica si aggiunge anche Cecilia Strada, capolista del Pd alle Europee, secondo cui il leader della Lega dimostra:

uno scarso senso delle istituzioni ma anche uno scarso senso di rispetto per Milano, città medaglio d’oro della Resistenza.

Carlo Calenda, più sardonico, afferma invece che “la cosa più grave è che Salvini abbia scritto un libro”.