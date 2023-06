Il noto dj Michael Bibi ha un cancro raro che colpisce cervello e colonna vertebrale: l'annuncio su Instagram

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’annuncio sui social: Michael Bibi, dj e produttore di fama internazionale, ha svelato su Instagram di avere un cancro raro che colpisce il cervello e la colonna vertebrale, e che ha subito iniziato il trattamento. L’artista ha ovviamente dovuto sospendere tutte le sue attività per iniziare immediatamente le cure.

Michael Bibi ha una rara forma di cancro

Il celebre dj inglese, che conta più di 900mila followers su Instagram, ha condiviso la straziante notizia sui social. L’artista 32enne ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo vede già in chemioterapia.

Nel post che accompagna la foto Bibi annuncia di essere stato colpito da una forma tumorale molto rara: “Ciao mondo, scrivere questo post è difficile…la scorsa settimana mi è stato diagnosticato un linfoma del sistema nervoso centrale“.

“Un cancro molto raro che colpisce il cervello e la colonna vertebrale. Digitare questo messaggio non sembra proprio reale e mi dispiace per la cattiva notizia. Non so cosa mi aspetta, sono stanco ma so di essere forte e non lascerò che questo mi abbatta”.

Dall’acufene alla diagnosi di tumore

Già il 17 maggio scorso Michael Bibi aveva scritto su Instagram di essere rimasto “offline per un bel po’ di tempo”. Il dj era stato costretto a cancellare diversi spettacoli a causa di problemi di salute legati all’acufene.

Gli esami a cui si è sottoposto avrebbero però fatto emergere una situazione decisamente più drammatica, con la diagnosi del linfoma.

Cancellati tutti gli impegni

Michael Bibi ha ovviamente dovuto sospendere tutte le sue attività per iniziare immediatamente le cure. “Sfortunatamente si sta muovendo velocemente e devo rimanere in ospedale per immediatamente il trattamento. Tornerò più forte per tutti voi”, ha scritto nel post.

Il dj londinese era atteso anche in Italia: sarebbe dovuto salire in consolle il prossimo 12 agosto a “Musica e Legalità”, festival internazionale che si tiene da diversi anni al Parco Archeologico di Selinunte, in provincia di Trapani.