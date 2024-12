A Capri una tromba marina colpisce la spiaggia, il video spettacolare durante l'allerta maltempo in Campania

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tanta paura, ma nessuna conseguenza. Una tromba marina alta circa 20 metri si è abbattuta su Capri, riuscendo a raggiungere la spiaggia libera di Marina Grande, partendo dal versante della Grotta Azzurra dell’isola e proseguendo poi fino alla cima del costone che fiancheggia la spiaggia stessa. Fortunatamente non ci sarebbero stati danni, nonostante l’allerta meteo per il maltempo in Campania.

Tempesta su Napoli, a Capri una tromba marina

La tromba marina che si è abbattuta su Capri si è verificata nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre.

La tempesta era iniziata la sera prima, da domenica 22 dicembre, con il golfo di Napoli paralizzato in termini di trasporti verso Ischia, Procida e la stessa Capri.

Le autorità avevano disposto la cancellazione di diversi collegamenti con gli aliscafi, rendendo possibile raggiungere le varie mete solo con grandi traghetti, ma comunque con poche corse.

Di fatto, le isole sono rimaste isolate quasi del tutto, un disagio enorme soprattutto per i pendolari.

Fine dell’allerta meteo in Campania

In Campania, l’allerta meteo non è stata prorogata anche alla vigilia di Natale, martedì 24 dicembre.

Resta però in vigore nel Lazio, in Basilicata e nella Calabria tirrenica.

Parchi chiusi a Napoli e spiagge interdette

La Protezione civile regionale ha comunque deciso di diramare un avviso di allerta meteo per venti forti con raffiche e possibili mareggiate.

Per questo motivo sono stati chiusi, fino alle ore 18 di mercoledì 25 dicembre:

i parchi cittadini di Napoli

di Napoli il pontile nord di Bagnoli

nord di tutte le spiagge pubbliche

Ci si aspetta anche la neve intorno ai 500 metri di altezza, con rischio gelate.

La Protezione Civile raccomanda ai sindaci di tutta la Campania di monitorare i parchi e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e delle mareggiate.