Morto per un tumore lo youtuber 31enne Marco: aveva raccontato la malattia sul canale YouTube 'Io vs cancro'

La malattia non gli ha lasciato scampo. È morto lo youtuber Marco: il 31enne che sul suo canale ‘Io vs Cancro‘ ha raccontato la malattia che lo ha colpito. Lo faceva un po’ per se stesso e un po’ per i circa 18mila iscritti che in questi anni lo hanno sostenuto. Marco però negli ultimi giorni di calvario è entrato in coma per poi morire lo scorso 10 maggio.

La madre dello youtuber comunica la morte del figlio

A dare notizie della morte di Marco è stata sua madre. Qualche giorno prima del decesso, la donna ha informato tramite i social che «le cose stanno precipitando», ringraziando tutti per il sostegno dato al figlio.

Poi, attraverso un altro messaggio sui social, la madre di Marco ha annunciato la morte del figlio che negli ultimi due anni ha raccontato i momenti difficili, ma anche i miglioramenti nel decorso della malattia.

In un post su Istagram di settembre 2022, lo youtuber raccontava di stare bene. Diceva di essere «finalmente migliorato» e che «per adesso riesco a riprendere in mano la mia vita giorno dopo giorno».

Le cose però sono precipitate. Il 10 maggio 2023 sua madre ha annunciato la morte del giovane Marco. Sui social ha scritto: «Mi trovo davanti alla camera mortuaria, Marco è bellissimo ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire».

La diagnosi del tumore

Quella sofferenza è iniziata due anni fa. Era il 2021, infatti, quando il ragazzo ha scoperto di essere affetto da un sarcoma maligno di circa 17 centimetri.

Tutto era iniziato da un dolore avvertito intorno alla zona pelvica. Scartata l’ipotesi che potesse trattarsi di un’ernia, i medici hanno dovuto confermare la terribile diagnosi.

Il sarcoma diagnosticato sarebbe una forma rara di tumore. La malattia e il percorso che Marco si apprestava a dover seguire lo hanno però indotto sin da subito a raccontarsi su YouTube.

La malattia e i racconti su YouTube

Ai suoi followers Marco raccontava tutto. Aveva deciso di informare sul decorso della sua malattia. Lo faceva per se stesso, ma anche per tutti quelli che si ritrovavano ad affrontare lo stesso mostro.

Nei video pubblicati su YouTube, il 31enne descriveva gli esami a cui si sottoponeva abitualmente, ma anche la chemioterapia che lo accompagnava nella lotta contro il tumore.

Le cure però non hanno funzionato. È stato lo stesso Marco a comunicarlo sul suo canale nelle ultime settimane di vita, annunciando anche che si sarebbe sottoposto alla terapia del dolore.

In queste ore lo youtuber continua a ricevere molti messaggi di addio da chi lo ha conosciuto anche solo attravreso lo schermo.

Un po’ come è accaduto un anno fa ad Alex, youtuber americano di 23 anni morto a causa di un cancro. Alex era noto per essere un campione di Minecraft.