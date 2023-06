Il fotografo Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi: "Per fortuna è morto, ci ha rubato la dignità sociale"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

“Per fortuna Berlusconi è morto, ci rendiamo conto della dignità sociale che ci ha rubato?”. Così Oliviero Toscani parla senza tanti peli sulla lingua dell’ex presidente del Consiglio morto pochi giorni fa a Milano all’età di 86 anni.

Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi

Il fotografo, autore di alcune delle più note e scioccanti campagne di comunicazione sociale, ha parlato del fondatore di Forza Italia a Scampia, in un’iniziativa dell’Università Federico II di Napoli per la presentazione del festival sociale “Tutt’ egual song’ e criature”.

Oliviero Toscani ha realizzato a Scampia una installazione con i ritratti di cento ragazzi e ragazze del quartiere, un modo per raccontare la parte pulita di un territorio spesso associato soltanto alla camorra.

Come riporta Repubblica, il fotografo stava parlando della società e del mondo del lavoro contemporanei, sviliti secondo lui dai modelli veicolati da influencer e tiktoker, quando all’improvviso ha tirato in ballo Silvio Berlusconi.

“Ci rendiamo conto della dignità sociale che ci ha rubato?”

“Per fortuna Berlusconi è morto. Ci rendiamo conto della dignità sociale che ci ha rubato?”, ha detto Toscani. “Eravamo un paese dignitoso, con lui c’è stata una grande rovina, un bombardamento culturale e una grande deviazione dell’Italia negli ultimi tempi”.

“Scampia famosa al mondo per il gangsterismo?”, ha continuato Toscani. “È ridicolo accettare questa condizione, anche se a qualcuno fa comodo. Ma è disumano perché i gangster qui sono una minoranza. Ma purtroppo, in Italia gli eroi sono i gangster e i Berlusconi“.

Fonte foto: ANSA

Il lutto nazionale “esagerato e ridicolo”

Oliviero Toscani aveva parlato della scomparsa di Silvio Berlusconi anche alcuni giorni fa, in particolare dei funerali di Stato e del lutto nazionale disposti per la morte del Cavaliere.

“Il lutto nazionale per la morte di Berlusconi? Esagerato e ridicolo. Purtroppo non avranno mai un lutto nazionale le persone normali, cioè tutte quelle persone che non hanno rubato o che non hanno fatto interesse privato in atti d’ufficio”, ha detto il fotografo la settimana scorsa ai microfoni de La Zanzara su Radio24.

“Trovo tutto eccessivo, dallo stop alle votazioni nelle Camere ai funerali di Stato, che sono stati fatti su misura per lui”, ha aggiunto Toscani.