Funerali di Silvio Berlusconi. La diretta streaming

Il funerale di Stato di Silvio Berlusconi. La diretta che i canali Mediaset dedicano al loro fondatore. Una diretta in cui viene raccontato in tempo reale la cerimonia con cui gli italiani danno l’ultimo saluto all’imprenditore milanese, che è stato il magnate dell’edilizia e della televisione privata, il presidente del Milan pluricampione di tutto, fondatore del partito Forza Italia e Presidente del Consiglio per 3 volte stabilendo anche il record di durata di un esecutivo. Un uomo molto amato ma anche molto criticato a cui il Governo ha deciso di dedicare il Lutto Nazionale e i funerali di Stato, generando diversi malumori.

Fonte foto: ANSA