Il calciatore Quincy Promes a processo per traffico di cocaina: è accusato di averne importati 1300 chili

Il calciatore olandese Quincy Promes torna sotto i riflettori, ma per motivi tutt’altro che sportivi. Il trentunenne esterno offensivo in forze alla società russa dello Spartak Mosca si trova nel mirino della giustizia per il suo presunto coinvolgimento nel contrabbando di grandi quantità di cocaina, per un valore di milioni di euro. In passato, l’atleta aveva già affrontato un altro processo in Olanda in seguito all’accusa di aver accoltellato un suo cugino.

Di cosa è accusato Quincy Promes

L’udienza alla quale deve presentarsi il giocatore, che in passato ha militato nell’Ajax e nella nazionale olandese, è prevista per il prossimo lunedì 5 giugno.

In questa circostanza, la grave accusa nei confronti di Quincy Promes è quella di aver importato oltre 1300 chili di cocaina in collaborazione con un coetaneo.

Fonte foto: ANSA Quincy Promes vanta diverse presenze con la Nazionale olandese

La cocaina intercettata in Belgio

La Procura della Repubblica sostiene che si tratti di due carichi distinti, uno di circa 650 chili e l’altro di 713 chili. Questi furono intercettati nel porto di Anversa, in Belgio, nel gennaio del 2020.

Secondo il National Drug Monitor, il giro d’affari generato da questa operazione illecita si aggirerebbe intorno alla ragguardevole cifra di 75 milioni di euro.

Perché Promes non sarà al processo

Le vicissitudini giudiziarie di Quincy Promes si arricchiscono quindi di una nuova pagina. Secondo i media olandesi, sarebbe già noto che il calciatore non sarà presente all’udienza, a causa dei suoi obblighi contrattuali con il suo club.

Il Pubblico Ministero, ad ogni modo, ha già chiarito che il processo può svolgersi anche in sua assenza, purché sia rappresentato da un avvocato debitamente autorizzato.

Il caso Dani Alves

Il calciatore olandese Quincy Promes è purtroppo in buona compagnia, di altri suoi illustri colleghi che si trovano attualmente in guai giudiziari.

Il caso più noto ed eclatante riguarda l’ex terzino di Barcellona e Juventus Dani Alves, attualmente in carcere per scontare una condanna di stupro.

Alcuni giorni fa, la diffusione di un video di circa 20 minuti ha scosso l’opinione pubblica. Nella clip, la vittima spiegava alle autorità in modo estremamente dettagliato le violenze subite dal calciatore.

I guai giudiziari di Gonzalo Montiel

Anche un altro calciatore celebre deve fare i conti con l’accusa di violenza sessuale. Nello scorso mese di marzo è emersa la notizia che Gonzalo Montiel, difensore argentino del Siviglia e della nazionale sudamericana, è stato denunciato per molestie sessuali dalla modella Raquel Hermida.

In base alle dichiarazioni del legale di Hermida, i fatti sarebbero risalenti al 1 gennaio 2019, quando si sarebbe festeggiato il compleanno di Gonzalo Montiel a casa sua.