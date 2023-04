Il calciatore della Tunisia Nizar Aissaoui si dà fuoco alla stazione: su Facebook aveva spiegato i motivi

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il calciatore tunisino Nizar Aissaoui, di 35 anni, si è dato fuoco lunedì 10 aprile davanti alla stazione di Polizia di Haffouz, nel governatorato di Kairouan.

Come sta il calciatore Nizar Aissaoui

Nizar Aissaoui, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, è stato portato all’ospedale Aghlabiti di Kairouan dopo essersi dato fuoco davanti alla stazione di Polizia.

Il governatore di Kairouan Mohamed Bourguiba ha dichiarato alla radio locale ‘Mosaique Fm’ che Aissaoui verrà trasferito al Centro grandi ustionati di Ben Arous con un’ambulanza speciale. Non si conoscono, al momento, ulteriori dettagli sulle attuali condizioni di salute di Nizar Aiassaoui.

Fonte foto: iStock - jura13 Kairouan, in Tunisia.

Il messaggio di Nizar Aissaoui prima di darsi fuoco

Lo stesso Nizar Aissaoui, poco prima di passare all’azione e darsi fuoco davanti alla stazione di Polizia di Haffouz, aveva pubblicato un video sul suo account Facebook, nel quale aveva spiegato “di essere stato ingiustamente accusato in un caso di terrorismo” dopo essersi recato in Questura per sporgere denuncia contro un commerciante di banane, con il quale aveva avuto un diverbio.

Chi è il calciatore Nizar Aissaoui e dove ha giocato

Il calciatore Nizar Aissaoui, di 35 anni, ha indossato le maglie di Union Sportif de Monastir, El Gaouefel di Gafsa, Jeridet Tozeur e Espoir Sportif di Haffouz.