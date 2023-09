Guido Crosetto contro Novella 2000 per la foto con la moglie Gaia Saponaro: il ministro sbotta sui social

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nessuno riesce a salvarsi dai paparazzi, neanche il ministro della Difesa Guido Crosetto che è finito sulla copertina di Novella 2000 con la moglie Gaia Saponaro. Uno scatto, presente in risalto in prima pagina mentre il ministro abbraccia la moglie, che ha scatenato i commenti sui social tanto da portare Crosetto a sbottare.

La copertina di Novella 2000

“Amore senza difesa” è il titolo presente nella copertina di Novella 2000 sotto la fotografia del ministro Crosetto con Gaia Saponaro. Il 59enne è stato paparazzato mentre era al mare con la moglie e in un momento di intimità.

Abbracciato a lei mentre le dà un bacio, i fotografi che hanno scattato la foto hanno ripreso un momento di “normalità” del ministro che, tolta giacca e cravatta, si è goduto le vacanze e l’amore della sua famiglia per qualche giorno.

I commenti contro Crosetto

Ma la foto del ministro non è finita soltanto in copertina di Novella 2000. L’immagine di Crosetto abbracciato e intento a dare un bacio alla moglie, infatti, è rimbalzato anche sui social. E non sono mancati i commenti inopportuni, tra offese, bodyshaming e dubbi sul rapporto tra i due.

A sintetizzare i commenti, che hanno pesantemente offeso il fisico del ministro, è perfetto come esempio l’articolo di Dagospia in cui il sito di Roberto D’Agostino scrive: “Il ministro abbassa la difesa. Shrek? Il mostro di Loch Ness? No: è Guido Crosetto con la sua bella“. Insomma, non proprio dei complimenti per il 59enne piemontese.

Il ministro sbotta sui social

Parole, tra l’articolo di Dagospia e i commenti sui social, che non hanno fatto piacere al ministro Crosetto che ha sbottato sul web. Su X, infatti, il ministro della Difesa ha prima puntato il dito contro Novella 2000 per aver piazzato in copertina la sua foto con Gaia Saponaro, con la quale è sposato dal 2015 e ha due figli, poi contro i tanti utenti che l’hanno offeso per il suo aspetto fisico.

Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy.

È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia.

Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie.

Stiamo insieme da 20 anni.

Siamo sposati, con 2 figli.

È molto più bella di me?

Si, vero! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 6, 2023

“Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia” le parole di Crosetto, che però poi sbotta: “Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie”.

Il ministro ha quindi sottolineato: “Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Sì, vero!”.