Governors Awards 2024: Angela Bassett, Mel Brooks e Carol Littleton vincono gli Oscar onorari alla carriera

Nella serata di martedì 9 gennaio sono stati consegnati i Governors Awards 2024, gli Oscar alla carriera assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles. I prestigiosi riconoscimenti dell’edizione 2024 sono andati a Angela Bassett, Mel Brooks e Carol Littleton.

Le 3 star sono state premiate dall’Academy al Ray Dolby Ballroom di Los Angeles, di fronte a molti altri volti noti di Hollywood: da Leonardo DiCaprio a Margot Robbie, passando per Bradley Cooper e Natalie Portman.

“Mi sento straordinariamente, profondamente grata per questa serata”, ha dichiarato Angela Bassett sul palco, dopo aver ricevuto la statuetta.

Fonte foto: ANSA Angela Bassett posa sul tappeto rosso della 14ª edizione dei Governors Awards al Ray Dolby Ballroom di Los Angeles

“Sali sul palco, un palco piccolo piccolo, e non sai mai dove ti porterà, non sai mai quali ruoli otterrai, chi ti dirà di si”, ha raccontato emozionata l’attrice di “Black Panther: Wakanda Forever“, interprete anche di Tina Turner nel biopic “Tina” (1993).

“Non la venderò, giuro su Dio. Questo premio significa molto per me, davvero molto”, ha invece commentato ironicamente Mel Brooks, già vincitore di un Oscar nel 1969 per la miglior sceneggiatura originale a “Per favore, non toccate le vecchiette”.

Chi sono sono Angela Bassett e Mel Brooks

Nel corso della sua carriera, Angela Bassett (65 anni) ha ottenuto 2 nomination agli Oscar e ha ricevuto grandi riconoscimenti soprattutto nel 1993, per la sua interpretazione di Tina Turner in “Tina – What’s Love Got to Do with It“.

Più recentemente, nel 2022, ha interpretato Ramonda in “Black Panther: Wakanda Forever”, grazie al quale si è aggiudicata il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista.

Mel Brooks, 97 anni compiuti lo scorso 28 giugno, è tra i più celebri registi e sceneggiatori viventi, noto per aver diretto parodie e commedie farsesche intramontabili come “Frankenstein Junior” e “Mezzogiorno e mezzo di fuoco“.

Rientra nella ristretta cerchia dei 18 artisti che hanno conseguito un Egot, cioè che hanno vinto nella loro carriera almeno un Emmy (4, sia come attore sia come autore), un Grammy (3), un Oscar (2) e un Tony Award (3).

Chi è Carol Littleton

La terza persona premiata nella serata dei Governors Award 2024 è stata la montatrice statunitense Carol Littleton (classe 1942).

Nella sua carriera ha curato il montaggio di numerose pellicole internazionali, fra cui “E.T.”, “Brivido Caldo,” “Il grande freddo” e il più recente “Il matrimonio di mai sorella” (2007).

Per il suo lavoro in “E.T.”, Littleton ha ricevuto una nomination all’Oscar, al Bafta e all’ American Cinema Editors Award.