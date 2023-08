Morto William Friedkin il regista de 'L'esorcista', premio Oscar e Leone d'oro alla carriera: aveva 87 anni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

William Friedkin, regista di culto noto al grande pubblico per aver diretto il capolavoro horror ‘L’esorcista’, è morto a Los Angeles. Il premio Oscar per ‘Il braccio violento della legge’ del 1971 aveva 87 anni. Il suo decesso è stata confermato dal rettore della Chapman University, Stephen Galloway, amico della moglie di Friedkin, Sherry Lansing.

Chi era William Friedkin

Nato a Chicago il 29 agosto del 1935, come ricorda il ‘Corriere della Sera’, William Friedkin era considerato tra gli esponenti della New Hollywood, come una delle figure di spicco di una nuova generazione di registi emergenti degli anni Settanta insieme a Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola e Hal Ashby.

Figlio di un’infermiera e di un commesso di un grande magazzino, passa da un lavoro all’altro fino ad entrare come fattorino della WGN Tv di Chicago, emittente di cui diventerà nel giro di qualche anno uno dei maggiori produttori. Grazie alla sua esperienza in televisione, specialmente nella realizzazione di documentari, il regista si era distinto per uno stile di montaggio che hanno cambiato la storia dei generi horror e thriller poliziesco.

Fonte foto: ANSA William Friedkin alla mostra del Cinema di Venezia nel 2017

La carriera

Questa sua impronta inconfondibile gli fece vincere l’Oscar per la migliore regia nel 1971 con ‘Il braccio violento della legge’, nella quale è girata una delle scene di inseguimento in auto più famose della storia del Cinema. La pellicole collezionò cinque statuette, tra le quali anche quella di miglior attore protagonista a Gene Hackman, e divenne un modello di riferimento da lì in avanti per i polizieschi, in sala e in Tv. La consacrazione definitiva arrivò due anni dopo con ‘L’esorcista’, un successo intramontabile che, nonostante le censure, segnò da subito la storia dell’horror e gli valse il soprannome di ‘Regista del male’.

Nel 2013 Friedkin ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia, dove era atteso anche alla prossima edizione con il film fuori concorso ‘The Caine Mutiny Court-Martial’ con Kiefer Sutherland e Jason Clarke, tratto dalla pièce teatrale di Herman Wouk vincitrice del premio Pulitzer e e già adattata sul grande schermo nel 1954 da Edward Dmytryk con ‘L’ammutinamento del Caine’, con Humphrey Bogart.

La vita privata

Friedkin è stato sposato 5 volte, con Jeanne Moreau (dal 1977 al 1979), con Lesley-Anne Down (dal 1982 al 1985), con Kelly Lange (dal 1987 al 1990) e con l’ultima moglie Sherry Lansing.